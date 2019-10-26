Nissan на встречке столкнулся с микроавтобусом с фольклорным ансамблем. Погибли восемь человек

В ДТП в Алтайском крае погибли восемь человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону. Изначально СМИ писали о пятерых погибших.

В Алтайском крае в ДТП погибли пять человек https://t.co/ZPAH7NAiKP pic.twitter.com/fIyl8wj5Xl — РИА Новости (@rianru) 26 октября 2019 г.

Инцидент произошел ранним утром 26 октября на автодороге Барнаул – Рубцовск. По предварительным данным, водитель Nissan Presage выехал на встречку и столкнулся с Fiat Ducato. Как рассказали РИА «Новости» в местном доме культуры, в микроавтобусе ехал фольклорный ансамбль «Сударушки», состоящий из пожилых людей, из села Кабаково. Как минимум две артистки погибли. В «Ниссане» была семья из четырех человек, в том числе погибший ребенок 2011 года рождения.

«По предварительным данным, водителя Nissan всего дважды привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения — в 2017 и в 2018 годах. Однако права управлять именно этим автомобилем он не имел и не был внесен в страховой полис ОСАГО», – говорится в сообщении СК.

Уголовные дела возбуждены по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).



