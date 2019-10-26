Василеостровский рынок, лучший хумус и безупречная капуста: В Петербурге выбрали «Что где есть?»

В мире ресторанов и гастрономии расставили приоритеты: журнал «Собака» подвел итоги премии «Что где есть?» и наградил победителей.

Финалистов выбирали петербуржцы с помощью онлайн-голосования. Из шорт-листа, сформированного горожанами, лучших выбирало экспертное жюри журнала. В результате, из вновь открывшихся ресторанов тарелку победителя взяли Animals и Department-57, а из тех, куда приятнее всего заглядывать каждый день – J. Ramen. С призом в жестокий мир конкурентной борьбы ворвалась кофейня Bolshecoffee Roasters. По версии жюри «Собаки», лучшая пивное заведение – «Фарш & Бочка», а лучший среди рынка русских ресторанов – «Банщики».

Лучшим шеф-поваром признан Дмитрий Блинов из Harvest. Из молодых хозяев кухни ярче всех проявил себя шеф-повар ресторана Meal Павел Демин. Состязание барменов выиграл представитель Xander Тарас Завальнюк, сомелье – Наталья Маркова. Тарелку победителя за самые лучшие сладости жюри «Собаки» отдало кондитеру Анне Красовской.

Эксперты не поленились выбрать лучший хумус. Победителем стало блюдо из ресторана Saviv. Он "засветился" в премии дважды, разделив победу в номинации «Лучший завтрак» с Friends of Friends. Еще один счастливчик в списке лучших блюд – цветная капуста в соусе из анчоусов в ресторане Probka.





«Собака» отметила лучших в авангарде кулинарии, жанре «боул». Изначально это слово означало «глубокую тарелку», но благодаря инстаграму, фактически превратилось в блюдо с двумя главными критериями: еда должна быть здоровой, выглядеть максимально красиво и эстетично. По версии экспертов, это сумели сделать с Ахи-поке в ресторане Made in China.

Отметили и импортозамещение: лучшее блюдо из отечественных морепродуктов – Севиче из североморских мидий в заведении Mr. Bo. На доставку вместе с Delivery лучше всех работает вьетнамский ресторан Joly Woo.

«Самая вкусная из еда – из экологически чистых продкутов». Лучшие экоактивисты – Евгения Зарукина и Анастасия Селезнева, устроившие акцию #formemorychallenge (раздельный сбор мусора в барах), а также Варвара Яровая из движения My Cup, Please (отказ от кофейных стаканчиков и других одноразовых приборов).

В номинации «Выбор города» победительницей стала шеф-повар Виктория Мосина из веган-кафе Grune. Плюсик в карму и призовая тарелка за ««За поддержку фермерских хозяйств в России и работу с концепцией "фудпейринг"(научный подход к сочетанию продуктов -прим.ред.)» ушла компании The Singleton, производящей виски. Оценили и Александра Шавлиашвили, возродившего в новом облике Василеостровский рынок. Он лучший в номинации «За вклад в развитие гастрономической культуры Петербурга».