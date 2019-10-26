В Петербурге задержан зампредседателя Жилищного комитета. Его направление - расселять коммуналки

Замглавы Жилищного комитета Аким Гашенко был задержан в Петербурге. Он отвечает за развитие жилищного фонда и расселение коммуналок.

Как сообщают собеседники «Фонтанки» в жилищном блоке Смольного, за Гашенко пришли днем накануне, а 25 октября на работу он уже не вышел. Причина задержания пока неизвестна.

На сайте жилкома сообщается, что Аким Гашенко курирует отделы содействия гражданам льготных категорий в улучшении жилищных условий, развития жилищного фонда и расселения коммунальных квартир, коммерческого найма, сектор доходных домов. Кроме того, в его зону ответственности входит отдел контроля за исполнением жилищного законодательства.



