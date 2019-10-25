Кино и алкоголь свалили с ног. В ТЦ на Савушкина петербурженка рухнула со второго этажа

Серьёзные травмы получился жительница Петербурга после похода в кино. Фильм придал впечатлений, а устойчивости лишил алкоголь.

Как стало известно «Фонтанке» 25 октября, около 21.45 в торговом центре на улице Савушкина упала с высоты девушка. 22-летняя посетительница кинотеатра провела сеанс в компании алкоголя. Когда на экране появились титры, горожанка вышла из зала и последовала по второму этажу ТЦ. Она решила посмотреть вниз, в этот момент равновесие её подвело. Упав на первый этаж, пострадавшая получила тяжёлые травмы. Её госпитализировали.



