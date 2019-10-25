«Две чашки крови в голове». На следующий день после выписки из петербургской клики умер 15-летний Максим, уголовное дело пока не возбуждено

На следующий день после выписки из Федерального медико-биологического агентства в Петербурге 15-летний Максим из Мурино умер. Уголовное дело следователи СК Ленинградской области возбудить не смогли.

Как пишет 47news 25 октября, областное следствие пыталось возбудить производство, усмотрев в случившемся часть вторую статьи 109 УК – «причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Но на следующий день постановление о возбуждении было отменено прокуратурой Всеволожского района. Надзорное ведомство выдвинуло сразу несколько претензий, среди которых отсутствие судмедэкспертизы, подозреваемых, так же неверное указание предполагаемого места преступления.

Мальчика лечили от головной боли в Федеральном медико-биологическом агентстве в Петербурге в течение двух недель, выписали из больницы, 2 октября ребёнок скончался. В свидетельстве о смерти указано, что у 15-летнего погибшего зафиксированы «отёк мозга, внутримозговое кровоизлияние в полушарие субкортикальное и разрыв средне-мозговой артерии». По словам привлечённых родственниками медиков, речь о геморрагическом инсульте. «Две чашки крови в голове», – ответил им судмедэксперт.

По словам сотрудников СК, спешка при возбуждении уголовных дел, где фигурируют погибшие и пострадавшие дети, стала нормой. Причиной следователи называют взрывной нрав председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. «В случае, если смерть резонансная и прозвучала в СМИ, а дела нет, неминуем разбор полётов и санкции», – отметил один из собеседников издания. Подробности истории читайте на 47news.



