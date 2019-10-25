В Арканзасе олень убил подстрелившего его охотника

Жертва убила охотника, американец погиб от копыт и рогов оленя, которого он "застрелил" в штате Арканзас.

Об этом сообщает iHeartRadio со ссылкой на местные власти. "Я работаю в комиссии штата по проблемам охоты и рыболовства в течение 20 лет, и это один из самых странных случаев (в моей практике)", – заявил представитель комиссии Кит Стивенс.

Инцидент произошел около города Йелвилл. По словам Стивенса, 66-летний Томас Александр выстрелил в самца оленя из ружья. Когда мужчина подошел к животному, самец напал на него, и охотник получил "несколько колотых ран". Пострадавшему мужчине удалось позвонить родственникам, которые, в свою очередь, связались со спасателями. Александра доставили в больницу, где он впоследствии скончался.

Как заявляет комиссия по проблемам охоты и рыболовства, неизвестно, погиб ли мужчина от ран, полученных в результате нападения. По словам Стивенса, "вскрытия (тела) не будет, поэтому мы можем никогда не узнать, что произошло на самом деле". Как следует из рекомендации комиссии штата, прежде чем подходить к "убитому" оленю, охотникам следует убедиться, что около 30 минут он находится без движения. По словам Стивенса, неизвестно, следовал ли Александр этим советам.



