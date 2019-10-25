Tesla опять первая среди американских автомобильных компаний

Tesla вновь стала самой дорогой автомобильной компанией США, опередив такого гиганта, как General Motors. Теперь компания Илона Маска занимает четвертую строчку в мировом рейтинге автопроизводителей вслед за Toyota, Volkswagen и Daimler-Benz.

После того, как стали известны финансовые результаты третьего квартала, акции Tesla взлетели сразу на 17 процентов, пишет Autoblog. Уолл-стрит был удивлен тем, что Илону Маску все-таки удалось выполнить свое обещание и опять вывести компанию в прибыль, хотя сомнения относительно долгосрочных перспектив все еще сохраняются.

В четверг, 24 октября, акции Tesla подскочили до 299 долларов 68 центов за штуку, что привело к подорожанию всей компании до более чем 53 миллиардов долларов. Таким образом Tesla стала самой дорогой американской компанией, производящей автомобили, оставив позади General Motors, которая оценивается на данный момент в 51,14 миллиарда. Отметим, что к вечеру 25 октября акции «Теслы» подскочили еще сильнее, а рыночная капитализация выросла до 56 миллиардов.

Больше всего неожиданным (или ожидаемым?) успехом Маска были возмущены биржевые спекулянты, давно зарабатывающие на так называемых «шортах» или игре на понижение. Именно они потеряли вчера за один день около полутора миллиардов долларов или примерно 70 процентов того, что они смогли ранее заработать на постоянном падении акций Tesla.





При этом даже нынешняя стоимость компании ниже пиковой как минимум на 10 процентов. В 2018 году акции Tesla поднимались до 390 долларов за штуку, а рыночная капитализация несколько раз превышала 60 миллиардов долларов. Некоторое время компания даже занимала третью строчку в мировом рейтинге, опережая Mercedes.

Биржевые брокеры с осторожностью смотрят на нынешний взлет стоимости компании Илона Маска. Только 11 из 34-х ведущих аналитиков Уолл-стрит советуют покупать акции компании, отмечая, что нынешний успех, конечно, сильный шаг вперед, но Tesla еще предстоит продемонстрировать стабильность в получении прибыли.