Как не встретить день жестянщика. Несколько советов на скользкую тему

Синоптики наперебой обещают резкое похолодание с понедельника. Зима близко, автозима уже наступила, в ближайшие часы и снег пойдёт. Рассказываем, как остаться наблюдателем на грядущем «празднике» жести.

Двух праздников на целую осень мало. Закрыв гештальт знаний в ожидании народного единства, автомобилисты используют погоду как повод собраться – организовать «слёт любителей летней резины» и отметить «день жестянщика». Тема эта скользкая ещё и потому, что всем хорошо известно, как готовиться к зиме (я переобулся, а вы?) и как вести себя на дороге (неторопливость и дистанция). Все рекомендации читаны-перечитаны, слышаны и пересказаны. И всё равно каждый раз бьются.

Что делать? Самое главное (тоже, конечно, очевидное): если вы проснулись, а за окном оно, лучше сидите дома. Смешной совет. Выходить всё-таки надо, и вот тут в суете не потеряйте одну важную мысль. Если вы и готовы ко дню жестянщика, то вы в меньшинстве. «Не ты, так в тебя» – от столкновения с машиной, водитель которой вовремя не переобулся, никто не застрахован. Если вы пешеход (или тот разумный автомобилист, который выбрал общественный транспорт), тем более помните, что сегодня неуправляемые машины будут летать по непредсказуемым траекториям или просто могут не остановиться перед «зеброй». Да и сами выбирайте «цепкую» обувь, будьте собраны, чтобы не упасть кому-то под колёса.

Этой осенью в Петербурге дней жестянщика ещё не было, хотя лёд на дорогах водители замечали. Было даже страшное тематическое ДТП. Наледь, по предварительной оценке ГИБДД, сопутствовала смертельной аварии на «Скандинавии» (на том участке, который называется Скандинавское шоссе) 15 октября, когда в опрокинувшемся микроавтобусе семь человек пострадали и один погиб. Совсем скоро ДТП будет больше. В последнюю неделю октября ожидаются похолодание, снег и каша на дорогах. В такие дни ездить сложнее, чем в стабильный минус по накату: лёд под протектором подтаивает, а именно плёнка воды даёт «скользкость». В общем, пора готовить сани.





Как подготовить машину

Резина, тормоза, омывайка, скребок, размораживатель замков

Строго говоря, это день не жестянщика (то есть кузовщика), а шиномонтажника. Чиниться надо только некоторым, а менять колёса – всем и сразу. Переобуваться стоит, не дожидаясь мороза: при температуре ниже плюс 5-7 градусов летняя резина начинает дубеть, и её сцепление с дорогой резко ухудшается – это называется автозима, в противовес календарной зиме. На шипах по голому асфальту ездить можно (знак «Ш» не обязателен), хоть есть и свои минусы; впрочем, этот вариант всё равно более популярен, чем «липучка» или всесезонка.

Ещё одно большое дело – тормозная система. Специалисты советуют проверить, не изношены ли колодки, достаточно ли тормозной жидкости. Не забудьте заранее, пока ещё тепло, сменить жидкость в омывательном бачке – это просто и быстро, но если не сделать, будете мучиться. И ещё одна зимняя жидкость должна быть на месте – антифриз, в том (редком) случае, когда в системе охлаждения используют воду.

Зимний автомобильный набор: щётка, скребок, лопата для снега, перчатки, а для особо предусмотрительных даже тёплый плед и тёплая обувь на случай ДТП или поломки. Очиститель внутренней поверхности стёкол поможет при запотевании – проблеме, возникающей из-за разницы температур внутри салона и снаружи (недавно было серьёзное ДТП, которое связывали как раз с запотевшими окнами). А вот WD-40 или другое средство для размораживания замков лучше хранить не в машине, а дома.

Как подготовить себя

Дистанция, скорость, повороты, торможение

Наш мозг и тело обладают инертностью, даже профессионалам требуется время на то, чтобы адаптироваться к новым условиям и скорректировать привычки. Входя в один и тот же поворот на одной скорости, летом вы его не заметите, а в день жестянщика улетите с дороги. (При заносе, помним, на переднеприводном автомобиле руль надо повернуть в сторону заноса и немного прибавить газу, чтобы ведущие колёса вытянули машину, а на заднеприводном газ следует сбросить. Но лучше вообще не допускать.)

В гололёд или снегопад резкие повороты руля чреваты заносами и уводом передней оси наружу, поэтому не стоит даже лишний раз перестраиваться из ряда в ряд. Отъезжая с парковки, обратите внимание на то, как автомобиль реагирует на повороты рулём, разгон и торможение, некоторые водители даже аккуратно тестируют тормоз на пустых участках.

Дистанция – это святое. При снеге сразу увеличивайте и её, и боковой интервал до соседних машин. Большая дистанция позволяет вам тормозить заранее и плавно: и самого не унесёт, и едущие сзади успеют остановиться в случае чего. И ещё одна «мелочь». Многие автолюбители склонны расслабленно рулить одной рукой. Зимой этого делать не рекомендуется: с двумя руками на руле вы лучше почувствуете сцепление колёс с дорогой, да и быстрее отреагируете на неожиданное препятствие.

В дни сильных осадков в Петербурге, по статистике, сильно возрастает загруженность улиц. «После таких сюрпризов [природы] обе классические русские беды сталкиваются лицом к лицу, дабы выяснить, кто из них круче», – иронизирует «Луркмор». Подумайте, точно ли вы хотите вспоминать зимние навыки вождения в 9-балльных пробках, завидуя обгоняющим поток пешеходам? Может быть, лучше хотя бы на день-другой воспользоваться навыками прямохождения.

Яков Юльев, специально для "Фонтанки.ру"