Авто Недвижимость Работа Признание & Влияние Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+6°C
/ Завтра: +3
$ 64.00р
71.12р
15:14 27.10.2019
Расширенный поиск

Авто
27.10.2019 11:29
Печать

Как не встретить день жестянщика. Несколько советов на скользкую тему

Синоптики наперебой обещают резкое похолодание с понедельника. Зима близко, автозима уже наступила, в ближайшие часы и снег пойдёт. Рассказываем, как остаться наблюдателем на грядущем «празднике» жести.

«ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

Двух праздников на целую осень мало. Закрыв гештальт знаний в ожидании народного единства, автомобилисты используют погоду как повод собраться – организовать «слёт любителей летней резины» и отметить «день жестянщика». Тема эта скользкая ещё и потому, что всем хорошо известно, как готовиться к зиме (я переобулся, а вы?) и как вести себя на дороге (неторопливость и дистанция). Все рекомендации читаны-перечитаны, слышаны и пересказаны. И всё равно каждый раз бьются.

Что делать? Самое главное (тоже, конечно, очевидное): если вы проснулись, а за окном оно, лучше сидите дома. Смешной совет. Выходить всё-таки надо, и вот тут в суете не потеряйте одну важную мысль. Если вы и готовы ко дню жестянщика, то вы в меньшинстве. «Не ты, так в тебя» – от столкновения с машиной, водитель которой вовремя не переобулся, никто не застрахован. Если вы пешеход (или тот разумный автомобилист, который выбрал общественный транспорт), тем более помните, что сегодня неуправляемые машины будут летать по непредсказуемым траекториям или просто могут не остановиться перед «зеброй». Да и сами выбирайте «цепкую» обувь, будьте собраны, чтобы не упасть кому-то под колёса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @pygl

Этой осенью в Петербурге дней жестянщика ещё не было, хотя лёд на дорогах водители замечали. Было даже страшное тематическое ДТП. Наледь, по предварительной оценке ГИБДД, сопутствовала смертельной аварии на «Скандинавии» (на том участке, который называется Скандинавское шоссе) 15 октября, когда в опрокинувшемся микроавтобусе семь человек пострадали и один погиб. Совсем скоро ДТП будет больше. В последнюю неделю октября ожидаются похолодание, снег и каша на дорогах.  В такие дни ездить сложнее, чем в стабильный минус по накату: лёд под протектором подтаивает, а именно плёнка воды даёт «скользкость». В общем, пора готовить сани.


Как подготовить машину

Резина, тормоза, омывайка, скребок, размораживатель замков

Строго говоря, это день не жестянщика (то есть кузовщика), а шиномонтажника. Чиниться надо только некоторым, а менять колёса – всем и сразу. Переобуваться стоит, не дожидаясь мороза: при температуре ниже плюс 5-7 градусов летняя резина начинает дубеть, и её сцепление с дорогой резко ухудшается – это называется автозима, в противовес календарной зиме. На шипах по голому асфальту ездить можно (знак «Ш» не обязателен), хоть есть и свои минусы; впрочем, этот вариант всё равно более популярен, чем «липучка» или всесезонка.

Ещё одно большое дело – тормозная система. Специалисты советуют проверить, не изношены ли колодки, достаточно ли тормозной жидкости. Не забудьте заранее, пока ещё тепло, сменить жидкость в омывательном бачке – это просто и быстро, но если не сделать, будете мучиться. И ещё одна зимняя жидкость должна быть на месте – антифриз, в том (редком) случае, когда в системе охлаждения используют воду.

Зимний автомобильный набор: щётка, скребок, лопата для снега, перчатки, а для особо предусмотрительных даже тёплый плед и тёплая обувь на случай ДТП или поломки. Очиститель внутренней поверхности стёкол поможет при запотевании – проблеме, возникающей из-за разницы температур внутри салона и снаружи (недавно было серьёзное ДТП, которое связывали как раз с запотевшими окнами). А вот WD-40 или другое средство для размораживания замков лучше хранить не в машине, а дома.

Как подготовить себя

Дистанция, скорость, повороты, торможение

Наш мозг и тело обладают инертностью, даже профессионалам требуется время на то, чтобы адаптироваться к новым условиям и скорректировать привычки. Входя в один и тот же поворот на одной скорости, летом вы его не заметите, а в день жестянщика улетите с дороги. (При заносе, помним, на переднеприводном автомобиле руль надо повернуть в сторону заноса и немного прибавить газу, чтобы ведущие колёса вытянули машину, а на заднеприводном газ следует сбросить. Но лучше вообще не допускать.)

В гололёд или снегопад резкие повороты руля чреваты заносами и уводом передней оси наружу, поэтому не стоит даже лишний раз перестраиваться из ряда в ряд. Отъезжая с парковки, обратите внимание на то, как автомобиль реагирует на повороты рулём, разгон и торможение, некоторые водители даже аккуратно тестируют тормоз на пустых участках.

Дистанция – это святое. При снеге сразу увеличивайте и её, и боковой интервал до соседних машин. Большая дистанция позволяет вам тормозить заранее и плавно: и самого не унесёт, и едущие сзади успеют остановиться в случае чего. И ещё одна «мелочь». Многие автолюбители склонны расслабленно рулить одной рукой. Зимой этого делать не рекомендуется: с двумя руками на руле вы лучше почувствуете сцепление колёс с дорогой, да и быстрее отреагируете на неожиданное препятствие.

В дни сильных осадков в Петербурге, по статистике, сильно возрастает загруженность улиц. «После таких сюрпризов [природы] обе классические русские беды сталкиваются лицом к лицу, дабы выяснить, кто из них круче», – иронизирует «Луркмор». Подумайте, точно ли вы хотите вспоминать зимние навыки вождения в 9-балльных пробках, завидуя обгоняющим поток пешеходам? Может быть, лучше хотя бы на день-другой воспользоваться навыками прямохождения.

Яков Юльев, специально для "Фонтанки.ру"

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Жильё в Санкт-Петербурге
    Совместно с

    Работа в Санкт-Петербурге
      Совместно с

      Наши партнёры

      СМИ2

      Lentainform

      Загрузка...

      24СМИ. Агрегатор

      Новости компаний
      25.10.2019 17:39

      Первый кабельный. История завода «Севкабель»

      Благодаря ему в Зимнем дворце появился телеграф, на Невском проспекте — электрические фонари, а на берегу Финского залива, уже через столетие с лишним, — креативное пространство.
      25.10.2019 17:34

      Как в Петербурге создают и производят моторы для современных самолетов и вертолетов

      Если «вместо сердца пламенный мотор» — это про вертолеты и самолеты, которые оснащены двигателями, разработанными и собранными на АО «ОДК-Климов». 20 октября предприятие отметило 105-летие со дня основания, что не мешает ему оставаться современным
      фото предоставлено Группой RBI
      25.10.2019 15:06

      «Северный город» подарил 400 кустарников Петербургу и 100 дубов – национальному парку «Угра»

      «Преобразовывать среду, чтобы мир стал гармоничнее и люди счастливее». Компания, которая берет на себя такую миссию, не может не заботиться об экологии окружающего мира. В октябре компания «Северный город» (входит в Группу RBI) организовала посадку 100 молодых дубов в национальном парке «Угра». Не забыли и про родной Петербург: здесь провели серию субботников с высадкой зеленых насаждений.
      ГК «Эталон»
      25.10.2019 14:33

      Проекты Группы «Эталон» стали победителями премии European Property Awards

      Жилые комплексы BOTANICA и «Серебряный фонтан» от Группы «Эталон» стали победителями European Property Awards - престижной профессиональной награды в сфере недвижимости в Европе. Лауреатов объявили 24 октября на торжественной церемонии награждения, которая состоялась в Лондоне.
      Setl City
      25.10.2019 12:33

      Setl Group высадит липы и сирень в ЖК «Чистое небо»

      Новые деревья и кустарники, сверх предусмотренных проектом благоустройства, появятся во дворах 5-й очереди ЖК «Чистое небо» и вдоль недавно построенного участка Комендантского проспекта.
      Glorax Development
      25.10.2019 12:12

      Завершены монолитные работы во втором детском саду «Английской мили»

      На площадке строительства 3 очереди жилого комплекса «Английская миля», который на Петергофском шоссе реализует компания Glorax Development, завершены работы по возведению монолитного каркаса детского сада. Сейчас специалисты приступили к устройству крылец дошкольного учреждения.
      «Аквилон Инвест»
      25.10.2019 11:36

      «Аквилон Инвест» ввел в эксплуатацию ЖК «СолнцеPark» в Пушкинском районе

      Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» получил разрешение на ввод в эксплуатацию жилого комплекса «СолнцеPark», расположенного в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Передача квартир дольщикам начнется в IV квартале 2019 года.
      Setl City
      25.10.2019 11:08

      Setl Group построил детский сад с бассейном в Приморском районе

      В жилом комплексе «Чистое небо» в Приморском районе холдинг Setl Group сдал третий детский сад. Для малышей подготовлен бассейн с «теплыми» полами, классы для развивающих занятий и комфортные игровые площадки во дворе. Садик расположен по адресу Комендантский пр., 64, к. 2 – в него смогут ходить 220 детей.
      фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
      24.10.2019 18:00

      ЖК «Образцовые кварталы» идут навстречу

      Специалисты отдела продаж малоэтажных жилых комплексов «Образцовые кварталы» провели консультации для клиентов банка-партнёра. Акция прошла в новом отделении АО «Газпромбанк» в Московском районе.
      «Петербургская Недвижимость»
      24.10.2019 17:38

      В «Петербургской Недвижимости» новая рассрочка на квартиры на Выборгской набережной

      Покупателям квартир в ЖК бизнес-класса «Притяжение на Выборгской» теперь доступна особенно удобная рассрочка. Первый взнос — 20%, остаток — равными платежами через 1 и 2 года после покупки*.
      Компания "ПСК"
      24.10.2019 16:03

      Еще один банк аккредитовал ЖК «Новый Невский» от ГК «ПСК»

      Жилой комплекс бизнес-класса «Новый Невский» возле Невского проспекта, получил аккредитацию Сбербанка — крупного банка с государственным участием.
      АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»
      24.10.2019 12:03

      Вторая очередь ЖК «Город мастеров» введена в эксплуатацию

      ООО «Норд Вэй», входящее в объединение «Строительный трест» подучило разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди жилого комплекса комфорт-класса «Город мастеров», расположенного в Калининграде, в пос. Большое Исаково, в 20 минутах от центра города.