Чемпион «Формулы-1» пересаживается на электрокары. Но участвовать в Formula E не будет

Пятикратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон поменяет свой Maybach на электрический Mercedes EQC. Такое заявление он сделал на пресс-конференции перед Гран-При Мексики, которое состоится в эти выходные.

Хэмилтон также заявил, что его заботят вопросы экологии и что он сейчас в процессе замены всех принадлежащих ему автомобилей с двигателями внутреннего сгорания на электрические, сообщает 25 октября Electrek. При этом он подчеркнул, что не намерен участвовать в гонках «электрической» Formula E и не имеет к этим соревнования «никакого интереса».

Слухи о переходе Хэмилтона в Formula E возникли несколько недель назад после того, как босс команды Mercedes F1, за которую выступает чемпион, неожиданно заявил, что, возможно, Льюис перейдет в «электрические» гонки «когда-нибудь в будущем».

Несмотря на отсутствие интереса к гонкам на электрических болидах, в остальном пятикратный чемпион мира стремится сделать свою частную жизнь максимально экологичной. Об этом он не раз заявлял в постах в социальных сетях и с недавних пор начал предпринимать практические шаги в этом направлении.





Хэмилтон продал свой частный джет и ограничил свои поездки на автомобилях. Уже несколько лет он придерживается вегетарианской диеты, что тоже считается enviroment friendly («экологически безвредным»). На очереди – замена автопарка чемпиона с бензиновых и дизельных машин на электромобили.

При этом на пресс-конференции и Хэмилтон, и его коллега и тоже чемпион мира немец Себастьян Феттель в один голос заявили, что осознают, насколько гонки «первой формулы» неэкологичны. Формульные болиды за гоночный уикэнд сжигают тонны бензина, оставляют на на асфальте куски резины. Но это лишь малая доля общих вредных выбросов, связанных с «королевскими гонками». Гораздо больше «портят воздух» целый караван грузовиков, обслуживающих гонки и кочующих с трассы на трассу.