На Обводном пешеход проигнорировал «зебру». Его сбил грузовик

Авария с участием пешехода произошла в Центральном районе Петербурга вечером 25 октября. Мужчина перебегал проезжую часть в неположенном месте, но достигнуть противоположного тротуара не успел.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по городу и Ленобласти, около 19.35 у 89 дома на набережной Обводного канала 65-летний водитель «ГАЗели» сбил пешехода. Мужчина пытался пересечь проезжую часть вне перехода. Пострадавшего с тяжёлыми травмами госпитализировали в больницу. Его личность пока не установлена.

Ранее на Кронверском проспекте трамвай на полном ходу сбил 17-летнюю девушку. Несмотря на устрашающее видео аварии, пострадавшая отделалась испугом.



