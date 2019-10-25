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Авто
25.10.2019 22:01
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Улитки не пустили девять сотен Mercedes в Австралию

Власти Австралии не пустили в страну пять партий новеньких автомобилей Mercedes из-за того, что в некоторых из них обнаружили живых улиток. Всего было задержано около 900 «Мерседесов» на общую сумму 50 миллионов долларов.

В 30 машинах из разных партий были обнаружены довольно редкие вересковые улитки Helicella itala, которые водятся в некоторых европейских странах, таких как Болгария, Италия, Польша и Украина, но отсутствуют в фауне Австралии, пишет Luxury Launches. Но даже в Европе эти улитки считаются вредителями как для сельскохозяйственных, так и для дикорастущих культур.

Первоначально министерство сельского хозяйства Австралии, чьи эксперты и обнаружили нежелательных пассажиров, собиралось поставить все 900 автомобилей в карантин, пока все улитки не погибнут естественным образом. Но впоследствии сельхозчиновники решили, что лучшим решением проблемы будет отправить все автомобили обратно в Бельгию, в порт  Зебрюгге, откуда и пришел груз.

Mercedes выпустил по этому поводу довольно кислое заявление о том, что компания «расследует случившееся и сотрудничает с министерством сельского хозяйства» Австралии. Однако понятно, что этот случай будет серьезным ударом по позициям немецкого производителя на австралийском рынке, тем более в нынешнее непростое для всего автопрома время.

Австралия тщательно оберегает свою эндемическую флору и фауну после нескольких случаев, когда на изолированный континент попадали животные, для него нехарактерные. В частности, завезенные в 1850-х годах в страну кролики нанесли огромный ущерб сельскому хозяйству и природе континента. С тех пор в Австралии действуют строгие законы о ввозе любых животных и растений, чтобы не допустить повторения таких историй и сохранить уникальную природу континента.


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