Суд арестовал еще одного родственника Арашуковых

В Ставрополе Ленинский суд арестовал до 22 декабря бывшего замдиректора филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Ахмеда Коцбу. Ему предъявили обвинения по делу о хищении газа, по которому проходят бывший советник гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков и его родственники.

Ему вменяют участие в преступном сообщество и статью о присвоении или растрате (ч.4 ст. 160 УК).

Накануне тот же суд арестовал по этому делу Беслана Арашукова, троюродного племянника Рауля Арашукова. Источник "Интерфакса" назвал Коцбу братом жены бывшего сенатора Рауфа Арашукова, сына Рауля Арашукова. В пресс-службе ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" заявили, что Беслан Арашуков и Ахмед Коцба больше полугода в компании не работают, а ранее Беслан Арашуков руководил отделом закупок.

Еще одним фигурантом дела стал ставропольский бизнесмен Владимир Козлов, он также арестован до 22 декабря.





Бывшего сенатора Рауфа Арашукова задержали в январе на пленарном заседании Совета Федерации. Он арестован по обвинению в причастности к двум убийствам общественных деятелей в 2010 году в Карачаево-Черкесии. Также ему вменяют участие в преступном сообществе, созданном его отцом, и давление на свидетеля.

Его отец Рауль был задержан в Петербурге в тот же день, его обвиняют в создании преступной группы и хищении газа у "Газпрома" более чем на 30 млрд рублей.

Арашуковы вину не признают. Всего в их деле 11 фигурантов, трое из них объявлены в розыск.