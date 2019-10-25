«Нашим коллегам из-за океана не сильно нравится». Медведев ответил главе Минторга США о сборах Узбекистана в ЕАЭС

Премьер-министр Дмитрий Медведев отреагировал на слова американского министра, который предупредил Узбекистан о том, что вступление в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) может затруднить присоединение страны к Всемирной торговой организации (ВТО). Заявление прозвучало на заседании Евразийского межправительственного совета, стенограмму опубликовала пресс-служба правительства вечером 25 октября.

«Это, очевидно, применение методов неконкурентной борьбы. И тем более странно эти заявления слышать от представителей американской администрации, которая всячески вносит сумятицу в организацию мировой торговли, ведёт торговые войны и, по сути, дезорганизует международный торговый оборот», — заявил Медведев.

«Видимо, эти интеграционные процессы, эти соглашения, которые мы подписываем, вообще сотрудничество на нашем континенте нашим коллегам из-за океана не сильно нравятся. Но мы, вне всякого сомнения, эту работу с нашими партнёрами по всем направлениям продолжим», — добавил премьер.

Как сообщает «Sputnik Узбекистан» глава Минторга США Уилбур Росс в ходе узбекско-американского бизнес-форума заявил, что Узбекистан стоит «обстоятельно подумать», прежде чем присоединяться к ЕАЭС, поскольку это может осложнить и отсрочить вступление страны в ВТО.

Сейчас в ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Киргизия, Казахстан и Россия. Узбекистан рассматривает возможность присоединения к объединению. Кроме того, Молдавия находится в статусе страны-наблюдателя.



