Двое суток провел в лесополосе у станции Мшинская: как спасли экс-командира поискового отряда из Петербурга

Сергей Солопат, экс-командир поискового отряда «Экстремум» оставил дома телефон и пропал. Всему виной стало плохое самочувствие — сейчас мужчина госпитализирован в кардиологию.

Как стало известно «Фонтанке», Сергей планировал поездку в Ленинградскую область, днем 22 октября почувствовал себя плохо, но отменять её не стал, рассчитывая вернуться к вечеру. Однако в пути состояние его здоровья ухудшилось. Он сошел с тропинки и, по предварительной информации, почти двое суток провел в лесополосе у станции Мшинская. А утром 25 октября, когда почувствовал себя лучше, вышел к людям и обратился за помощью. Связаться с родными ему помог случайный человек. Дальше его сразу же подобрала находящаяся рядом поисковая группа.

Пока Сергея не было, сотни добровольцев обследовали предполагаемые маршруты, обзванивали больницы и полицейские участки, вместе со службами города отсматривали записи с камер видеонаблюдения. Работы продолжались без перерыва почти три дня.

«На данный момент Сергея осмотрели врачи и оставили под наблюдением. Специалисты оценивают его состояние, как стабильно удовлетворительное. Помогла и погода, необычно тёплая для конца октября», – рассказали в «Экстремуме».

Как писала «Фонтанка», Солопат был командиром «Экстремума» до 2016 года. Он считается одним из опытнейших спасателей Петербурга и области, много лет лично спасал людей, потерявшихся в лесу. В остальное время работает в сфере ИТ-технологий.



