Суд арестовал автора вооружённого нападения по полицейскому в Петербурге. Выстрел из самодельного пистолета признали опасным

Невский районный суд арестовал Андрея Бурова, обвиняемого в вооружённом нападении на полицейского в квартире на улице Шотмана. Решение вынесено 25 октября.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Петербурга, Буров не согласился с квалификацией преступления по части 2 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти опасного для жизни или здоровья), но в целом вину признал. Горожанин просил меру пресечения в виде подписке о невыезде, но суд счёл его угрозой для общества и заключил под стражу до 23 декабря.

Вечером 22 октября сотрудник дежурной части 75-го отдела Невского УМВД выехал на улицу Шотмана по заявке о бытовом скандале. Его встретил пьяный квартирант, который выстрелил 36-летнему лейтенанту в сердце из самодельного пистолета-ручки. Пуля не обладала достаточной ударной силой, чтобы пробить одежду и грудную клетку.

Задержанный 34-летний Андрей Буров оказался хорошо знаком силовикам. Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и хранение наркотиков.



