Совет да любовь. Капремонт на деньги петербуржцев делают долго, дорого и не отлично

«Фонтанка» обнаружила схему близкородственных отношений между исполнителями городских заказов по капремонту жилья. Мнимая конкуренция на конкурсах обеспечивала видимость законности получения подрядов на сотни миллионов рублей.

Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

Анализ разыгранных конкурсов на капитальный ремонт жилых домов позволяет констатировать факт: в них принимают участие фирмы, зачастую связанные между собой. А те, кому подряды достаются без борьбы, иногда срывают сроки больше чем на год. Заказчиков это не смущает, и они позволяют проштрафившимся фирмам выигрывать новые конкурсы, порой безо всякой конкуренции.

На 16 октября Фонд капитального ремонта СПб (Некоммерческая организация «Фонд — региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах») отчитался о сборе 19,3 млрд рублей. Эти деньги собирают со всех горожан отдельной строчкой в квартплате. Израсходовано на ремонт было 14,9 млрд рублей — такую сумму получили подрядчики фонда.

Если не считать поставщиков лифтового оборудования, крупнейшим подрядчиком фонда капремонта и в прошлом, и в этом году стало ООО «Глобус» предпринимателя Ольги Федоровой. Всего она получила 15 подрядов на 525 млн рублей.





Примечательно, что ни в одном из выигранных конкурсов именно что конкурировать «Глобусу» не пришлось. То ли условия были слишком жесткими, то ли подряды сулили не так много денег, но никто, кроме Ольги Федоровой, не заявился. Однако, как показала жизнь, чересчур жесткие правила компенсировались необязательностью их исполнения на практике: ни один из полученных контрактов «Глобуса» не имеет отметки о выполнении в срок.

К примеру, первые заказы, полученные еще весной 2018 года, на сайте госзаказа были переведены в статус «исполнено» лишь сейчас — в октябре 2019 года. Хотя когда «Глобус» в прошлом году их получал, он подписывал контракты, в которых были указаны предельные сроки — 21 неделя или даже 8 недель. То есть закончиться все работы должны были больше года назад.

В фонде уверяют, что все работы по прошлогодним контрактам давно выполнены, а опоздание с отметкой — техническая проблема.

«В соответствии с требованиями ПП РФ №615 в реестр по каждому объекту необходимо вносить информацию по 12 позициям. Для обеспечения внесения фондом необходимых сведений в Единую информационную систему требуется наличие электронных цифровых подписей со сроком действия в течение года. В 2019 году фонд заказал изготовление данных сертификатов. Удостоверяющим центром федерального казначейства 3 октября 2019 года ключи изготовлены и настроены сотрудникам фонда, ответственным за внесение данных в систему», – таков ответ на вопрос «Фонтанки» о причинах задержки. К сожалению, он не объясняет, почему отсутствие ключей позволяло фонду все это время размещать заказы и переводить их в статус «исполняется», но не позволяло помечать завершенные работы.

Чтобы удостовериться в том, что отсутствие отметок об исполнении — не техническая ошибка, а констатация факта, корреспондент «Фонтанки» обошел все адреса, где должен был работать «Глобус». Чтобы не выглядеть голословными, мы пообщались с местными жителями и арендаторами помещений, а чтобы избежать обвинений в дилетантстве при оценке факта выполнения работ, пригласили инженера одной из компаний, занимающихся капремонтом для коммерческих заказчиков.

В двух случаях факт задержки был признан самим фондом, и это отражено в системе госзаказа. По проекту на Политехнической улице опубликовано допсоглашение о продлении сроков с обозначенного в контракте 14 августа до 11 ноября. Представители фонда отметили, что там уже отремонтировано теплоснабжение, а холодная, горячая вода и канализация — пока нет. Почему строителям разрешено выполнять эти работы почти вдвое дольше, чем договаривались, в фонде объяснять не стали.

На Рубинштейна, 3, допсоглашением срок перенесен с 14 октября на 18 декабря. По словам представителей фонда, сейчас там выполнено более 60% запланированных работ. Почему «Глобус» не уложился в отведенные пять месяцев и ему пришлось добавлять еще два, а главное, уложится ли он в этот срок с оставшимися 40%, — ответа нет.

Все остальные восемь контрактов, полученных подрядчиком в этом году, отметок о заключении допсоглашений и продлении сроков в системе госзаказа не имеют. Когда представители фонда прислали 24 октября в редакцию письмо с подробным ответом на вопросы о ходе ремонта, они указали, что в Орловском, 5, объем выполненных работ — 80%, а на Жуковского, 28, — на 60%, и срок по этим договорам не наступил. Это правда, срок по договору должен был истекать через сутки после того, как специалисты фонда рассказали об этом журналистам — 25 октября. Уложатся ли строители за оставшиеся часы, в чем причина задержки, почему в фонде не видят в этом проблемы и что сделано для ускорения — ответа пока нет. На следующий день корреспондент «Фонтанки» посетил эти адреса и был вынужден констатировать: чуда не произошло, сроки были сорваны и тут. Кстати, в том же контракте присутствует и адрес Моховая, 44.

Почему задерживаются работы на Восстания, 9, и в Соляном, 14 (срок исполнения по контракту — 13 сентября), в фонде объяснили: «в процессе выявлен дополнительный объем работ и необходимость корректировки проектно-сметной документации». Почему в проект закралась ошибка и кто понесет за это ответственность – неизвестно.

На Таврической, 45, фасад должны были отремонтировать еще 12 июня (за 38,9 млн рублей). В фонде говорят: мол, да, знаем, сроки там сорваны, а работы сделаны лишь на 75%. Указана и причина – длительное согласование проекта. На ком вина за это — также непонятно.

Штрафные санкции «Глобусу» могут грозить пока только за три адреса, говорят в фонде капремонта. Решение об этом будет принято на специальной комиссии, которая соберется по окончании ремонтов. При этом те, кто распределяет деньги петербуржцев, собранные на капремонт, не видят сейчас причин для прекращения отношений с ООО «Глобус».

При этом некоторые примеры проведенных «Глобусом» ремонтов вызывают непонимание не только у журналистов, мало смыслящих в тонкостях этого ремесла, но и у серьезных экспертов, которые также обходили адреса. По их мнению, ряд работ выполнен из рук вон плохо, некоторые объекты (к примеру, укрепление фундамента на Шпалерной, 40) выполнены с нарушением технологии и некачественными материалами. Есть вероятность того, что уже к весне весь ремонт пойдет насмарку.

Работа кипит

Самый вопиющий случай, на взгляд редакции, – на Малоохтинском, 94, где «Глобус» подрядился ремонтировать фасад еще 15 мая 2018 года. Срок исполнения — 9 октября того же года. Однако корреспондент «Фонтанки», побывавший там в четверг, 24 октября 2019 года, обнаружил все еще смонтированные леса и строительный мусор вокруг дома. То есть, если работы и были завершены, то лишь совсем недавно. И когда 22 октября этого года в системе госзаказа делалась отметка об исполнении контракта, она была поставлена совершенно точно не задним числом, как можно понять из заявления сотрудников фонда, а даже авансом.

Как рассказали жильцы дома на Малоохтинском, 94, все обстоит не так, как представляют в фонде капремонта. К тому же причина, по которой, спустя год после планового окончания работ, там все еще стоят леса, — понятна.

Как рассказали обитатели дома на Малоохтинском, 94, после завершения работ в конце прошлого года у них по всему дому пошла плесень, появились трещины на штукатурке. Исправляют это все строители уже больше года. Жильцы устали от непрекращающегося ремонта, пыли и шума. Оценить уровень шума и определить происхождение плесени редакция «Фонтанки», конечно, не в состоянии, но визуальный осмотр дома позволяет экспертам утверждать: сделанные «Глобусом» работы — некачественные.

Внимательное изучение документов по дому на Малоохтинском указывает, что строители не только сорвали сроки, но и получили больше, чем рассчитывали изначально: 50,1 млн рублей вместо оговоренных полтора года назад 44 млн рублей. Речи о том, что «Глобус» будет оштрафован за провал этого проекта, нет. В фонде капремонта «Фонтанке» перечислили три адреса, по которым компания может получить претензии, но Малоохтинский, 94, не был упомянут.

В той же системе госзаказа можно найти следы напряженной работы заказчика и подрядчика по переосмыслению фронта необходимых работ. Так, на странице заказа на капитальный ремонт фасадов двух домов на Кирочной улице (30а и 35а), заключенном в один день с Малоохтинским, 94, сведения об исполнении заказа были загружены лишь 11 октября 2019 года, а за день до этого — информация о внесении изменений в договор. Его суть в открытый доступ не попала. Но можно заметить, что в первоначальном договоре гендиректор фирмы Андрей Линьков подписался под стоимостью работ 38,4 млн рублей, а теперь в карточке заказа указана другая сумма — более 41,4 млн рублей.

Аналогичное увеличение стоимости работ прослеживается и по другим контрактам, к примеру, не 52, а 56 миллионов рублей, как в домах на Кирочной. Выходит, что «Глобус» не только срывает сроки, но и получает за это денег больше, чем предлагалось на конкурсах. Могли ли на них заявиться другие компании, если бы им заранее было известно, что запрашиваемые работы можно было бы выполнять гораздо дольше и дороже, в фонде капремонта предпочли оставить без ответа.

Напряжение растет

Разумеется, компания Ольги Федоровой — не единственный исполнитель многомиллиардной программы фонда капремонта. Однако «Фонтанка» заметила, что ряд из них может считаться в чем-то родственным «Глобусу». К примеру, самый большой в этом году заказ от фонда на 173 млн рублей – ремонт фасада дома на 2-й Советской, 27/2, в феврале получило ООО «С-индустрия». Это вполне солидная организация с хорошим послужным списком, выручкой на сотни миллионов рублей и не одним десятком исполненных госконтрактов.

Согласно данным СПАРК, ее единственный владелец — Саявуш Мамед оглы Ахмедалиев. И у него прослеживается довольно отчетливая связь с коллегой Ольгой Федоровой. Дело в том, что в 2011-2013 гг. она работала гендиректором в ООО «СИК «Эльтек», владельцем которого как раз в те годы был Саявуш Мамед оглы Ахмедалиев. Много лет эта фирма специализировалась на ремонте городских школ и детских садов. Однако в прошлом году львиная доля ее выручки пришлась на заказы по благоустройству дворов в Центральном и Красногвардейском районах Петербурга.

Так вышло, что как минимум в пяти конкурсах «Эльтеку» пришлось столкнуться с конкурентами. Ими стали те самые «С-индустрия», «Глобус» и ООО» БИТ» – еще одна фирма, принадлежащая Ольге Федоровой. Дальнейшее изучение истории борьбы за место под солнцем госзаказов Ольги Федоровой с Саявушем Мамедом оглы Ахмедалиевым показывает, что она бывает порой очень жесткой.

К примеру, в феврале этого года «С-индустрия» буквально из-под носа забрала у «Глобуса» заказ на 35,7 млн рублей по переустройству Выборгского сада на Большом Сампсониевском. Таким образом получилось поквитаться за упущенный в декабре 2018 года подряд на благоустройство дворов в МО Дворцовый округ на 27,6 млн рублей: «Глобус» тогда победил в конкурсе, а «С-индустрия» – как ни старалась, даже не была допущена. «С-индустрии» все же удалось поучаствовать в конкурсе на капремонт дома культуры в поселке Дзержинский, но «Глобус» и тут оказался лучше — победа досталась ему.

А ранее «С-индустрия» Саявуша Мамеда оглы Ахмедалиева одерживает победу на 25-миллионном конкурсе по благоустройству дворов Красногвардейского района у ООО «БИТ» Ольги Федоровой. А «БИТ» в ответ забирает у него подряд на благоустройство территории школы №309 в Центральном районе за 2,3 млн рублей.

Продолжать список вех в этом противостоянии можно долго. Но в какой-то момент сторонние наблюдатели замечают, что противостояние на конкурсах не мешает Ольге и Саявушу находить что-то общее за пределами чиновничьих кабинетов. Вода и пламень стремятся сойтись, чтобы выпустить пар. Где-то на улице Полтавской, в квартире, где прописана та самая Ольга Федорова, зарегистрирована и ее дочь, данные которой совпадают с данными владельца «С-индустрии». Выходит, все у владельцев «Глобуса» и «С-индустрии» в конечном итоге складывается не так уж и плохо, и можно за них по-человечески порадоваться. К сожалению, по имеющимся у редакции номерам телефонов они не ответили.

Сотрудники антимонопольных органов, люди куда менее сентиментальные, чем журналисты, выслушав от корреспондента «Фонтанки» эту жизненную историю, дали ей свое определение: имитация конкуренции.

Денис Лебедев,

Евгения Горбунова,

«Фонтанка.ру»