«Безопасный город» снова показал страшное кино со счастливым финалом. Петербурженка выжила под колесами трамвая

Гуляющую по путям девушку протаранил трамвай на Петроградской стороне Петербурга. Очевидцы застали пугающую картину ДТП, в которой самым страшным оказался испуг.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 25 октября около 14.30 напротив 35-го дома на Кронверском проспекте трамвай сбил пешехода. Момент столкновения зафиксировала видеокамера. На кадрах видно, что разогнавшийся трамвай настигает девушку, прогуливающуюся по путям, со спины. Горожанка уходит под корпус транспорта, её ещё какое-то время протаскивает по бетону.

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17-летняя пострадавшая отделалась несерьёзными травмами и сильным испугом.

В среду, 23 октября, в Петербурге произошло другое, внешне очень тяжелое ДТП. Два автомобиля после столкновения врезались в пешеходов. Кадры видео системы городского наблюдения не оставляли шансов на жизнь. Позже стало известно, что все шестеро сбитых не получили серьезных травм. В больницы также были доставлены оба водителя. Самое тяжелое состояние – у владелицы невиновного в аварии автомобиля. Она приходит в себя в Мариинской больнице. 25 октября суд арестовал Сухбатулло Киргизбаева, как обвиняемого по уголовному делу.



