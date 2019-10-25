СМИ: В перестрелке в Харькове погиб свидетель по делу об убийстве Вороненкова

В перестрелке в Харькове застрелен Владимир Борох – один из свидетелей в деле об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. Об этом со ссылкой на адвоката Святослава Пархоменко сообщает издание «Ґрати» 25 октября.

Перестрелка произошла на Клочковской улице возле входа в супермаркет «Восторг». Нападавшие подъехали на парковку на автомобиле, расстреляли двоих мужчин, затем скрылись. На месте преступления найден пистолет с глушителем, который по словам полиции, мог принадлежать жертвам нападения.

Согласно сообщению правохранителей, один из пострадавших скончался, а второй доставлен в больницу. Полиция объявила план "Перехват". Один из стрелков при попытке задержания на Южном вокзале Харькова погиб, по данным украинских СМИ, он подорвал себя гранатой.

В марте 2017 года Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева. По одной из версий, след убийц тянется в АТО, по другой – экс-депутата ликвидировали бывшие партнеры по бизнесу, которым он мог задолжать. Третья версия была предложена вдовой Вороненкова Марией Максаковой, некогда примой Мариинского театра. Сразу после убийства она заявил, что мужа мог заказать ее бывший возлюбленный и отец её детей Владимир Тюрин. Позже женщина от своих слов отказалась.



