Польша выдала России обвиняемого в убийстве бизнесмена

25 октября состоялась экстрадиция из Польши Александра Ковалева, обвиняемого в убийстве рязанского бизнесмена, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Из Польши экстрадирован гражданин России, обвиняемый в убийстве https://t.co/MNUnnHUQkp — ГП РФ (@Genproc) 25. Oktober 2019

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Национальное центральное бюро (НЦБ) Интерпола МВД России приняли и доставили Ковалева на территорию РФ, говорится в сообщении надзорного ведомства.





В ходе следствия установлено, что Ковалев 12 февраля 2018 года напал с ножом на мужчину на одной из улиц Рязани. От полученных ран потерпевший скончался в местной больнице.

В отношении Ковалева было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, его объявили в розыск. "В связи с сообщением НЦБ Интерпола Польши о задержании 21 октября 2018 года Ковалева на территории данного государства Генеральной прокуратурой РФ направлен запрос о выдаче в министерство юстиции Республики Польша", – говорится в пресс-релизе.

Убитый был предпринимателем, соучредителем фирмы по производству и продаже вентиляционных систем. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).