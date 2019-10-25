Грета Тунберг стала жуком

Научный сотрудник Лондонского музея естественной истории назвал только что описанный вид жука в честь шведской экоактивистки Греты Тунберг.

«Майкл Дарби является научным сотрудником музея и почтил Грету, назвав новый вид (жука) в её честь», — говорится в сообщении.

Climate activist Greta Thunberg has a tiny new namesake. London's Natural History Museum says that a minute species of beetle is being named "Nelloptodes gretae" in honor of the 16-year-old Swede. https://t.co/Oyyf8SqHza — The Associated Press (@AP) 25. Oktober 2019

Эти жуки относятся к семейству Птилииды (Ptiliidae) и до этого момента были плохо изучены из-за своего крохотного размера. Дарби рассказал, что их размеры едва ли достигают нескольких миллиметров. Кроме того, он пояснил, что решил назвать жука в честь Греты из-за того, что является её поклонником.





«Я действительно большой поклонник Греты. Она отстаивает спасение планеты, и она великолепно это делает, поэтому я подумал, что это хорошая возможность отметить это», — пояснил он.

В 2018 году экоактивистка Грета Тунберг вместо учебы в школе стала приходить к шведскому парламенту, требуя от властей усилить меры по борьбе с изменением климата. Затем эта инициатива превратилась в международное движение пятничных климатических забастовок FridaysForFuture. В сентябре экоактивистка выступила на Генассамблее ООН. В ходе выступления Тунберг заявила, что мировые лидеры делают недостаточно для борьбы с климатическими изменениями. Девочка подчеркнула, что ее вообще не должно быть на заседании, поскольку ей надо ходить в школу на другом конце океана. «Вы украли мои мечты и мое детство», — сказала она, обращаясь к мировым лидерам. Тунберг категорически отказалась лететь за океан на самолете и пересекла Атлантику на яхте одного из ближневосточных миллиардеров. Владимир Путин отметил, что Грета – добрая девочка, но малоинформированная. В соцсетях Тунберг признала у себя психическое заболевание.