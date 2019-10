Грета Тунберг стала жуком

Научный сотрудник Лондонского музея естественной истории назвал только что описанный вид жука в честь шведской экоактивистки Греты Тунберг.

«Майкл Дарби является научным сотрудником музея и почтил Грету, назвав новый вид (жука) в её честь», — говорится в сообщении.

Climate activist Greta Thunberg has a tiny new namesake. London's Natural History Museum says that a minute species of beetle is being named "Nelloptodes gretae" in honor of the 16-year-old Swede. https://t.co/Oyyf8SqHza