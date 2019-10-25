В Петербурге арестован водитель, вылетевший в пешеходов на Обводном канале

Ленинский суд Петербурга арестовал водителя «Фольксвагена Поло», сбившего пешеходов на тротуаре после проезда на красный свет. Сухбатулло Киргизбаев просил обойтись без изоляции.

Ходатайство следствия 25 октября рассматривал Ленинский районный суд Петербурга.

«Избрать в отношении Киргизбаева меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, по 23 декабря 2019 года», – огласила судья Татьяна Жданова.

Киргизбаеву предъявлено обвинение по статье 264 УК «Нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью». Сегодня при допросе он отказался от показаний.





Защита просила избрать меру, не связанную с изоляцией от общества. Он планировал устроиться на работу официально. На момент задержания Киргизбаев работал нелегально водителем грузовика.

Судья Жданова провела процесс без слушателей, сославшись на то, что 241-я статья УПК позволяет ей рассмотреть дело в закрытом заседании – а именно обеспокоиться тайной следствия.

Днем 23 октября гражданин Киргизии на «Поло» проехал на красный, выскочил на перекресток набережной Обводного канала и Лермонтовского проспекта и столкнулся с «Рено» чиновницы из Ленобласти. Машины вынесло на тротуар и переход, пострадали еще шесть человек.

В суде Киргизбаев заявил, что женат и имеет четверых детей, но не мог вспомнить их возраст. Он также сообщил, что не знал об объявлении в федеральный розыск по делу о даче взятки сотрудникам ГИБДД.