Депутат Вишневский спросил со Смольного за невыплаченные зарплаты 120 метростроевцев

Городской комитет по труду может подключиться к решению вопроса с невыплатой зарплаты рабочим из ЗАО «Управление-15 "Метрострой"». Это произойдет, если чиновники учтут просьбу городского депутата от партии «Яблоко» Бориса Вишневского.

Депутатский запрос опубликован в группе метростроителей в социальной сети «ВКонтакте». В нем Вишневский сообщает главе комитета по труду Смольного Дмитрию Чернейко о том, что более 120 сотрудников из ЗАО «Управление-15 "Метрострой"» не получили половину июльской зарплаты и целиком – за август. С сентября с ними расторгли трудовые договоры, так и не выдав уже заработанные деньги.

Депутат просит чиновников помочь рабочим, а также просит учесть факт существенной задержки зарплат при розыгрыше будущих госконтрактов. Общая сумма долга компании перед работниками не называется, но некоторые из них говорят о невыплаченных 200 тысячах рублей на человека. По словам бывшего сотрудника «Управления-15 "Метрострой"» Андрея Карачина, руководство компании «дистанцировалось от рабочих», а на все вопросы о зарплате ответ всегда один: «Мы не знаем».

С апреля 2019 года в «Управлении-15 "Метрострой"» арбитражным судом введена процедура наблюдения в рамках банкротного иска от Федеральной налоговой службы. Фискалы требуют у компании 74 млн рублей. Напомним, что в мае 2019 года со счетов дочки компании «Метростроя» судебные приставы уже списали 22 млн рублей на зарплаты. «Управление-15» занималось строительством станций метро «Спасская», «Комендантский проспект», а также «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары».

Множественные задержки зарплат метростроевцев уже оборачивались забастовками и бунтами. В числе протестных акций был и массовый выход к Смольному: дошло до того, что к зданию правительства в срочном порядке прибыл генеральный директор ОАО «Метрострой» Николай Александров.



