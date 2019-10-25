КУГИ возвращается. Имущественное ведомство проведет ребрендинг, но обойдется без реорганизации

Комитет имущественных отношений Петербурга (КИО) будет переименован в старое своё название – Комитет по управлению государственным имуществом (КУГИ). Об этом "Фонтанке" сообщили в ведомстве 25 октября.

Соответствующий проект постановления правительства Северной столицы проходит антикоррупционную экспертизу и направлен на согласование в исполнительные органы государственной власти. В случае одобрения изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.

Впервые о грядущем переименовании КИО в КУГИ в Смольном заговорили в августе 2019 года во время нулевых чтений бюджета.

По словам главы ведомства Валерия Калугина, его нынешнее название "не в полной мере отражает цели и задачи комитета". "Комитет проводит государственную политику в сфере управления и распоряжения государственным имуществом Санкт-Петербурга. А термин «имущественные отношения» слишком абстрактный и может толковаться как имущественные отношения в различных сферах, например в налоговых и других финансовых и административных правоотношениях", – сказал он.





Кроме того, в федеральном законодательстве, как правило, употребляется термин «орган по управлению государственным имуществом».

Также наименование в КУГИ подразумевает преемственность. "КУГИ – это бренд, ассоциирующийся с высокой репутацией и профессионализмом, которым наш комитет должен соответствовать", – заявил Калугин.

Переименование комитета не повлечет изменений в его организационно-штатной структуре, а также в штатной численности ведомства, подчеркнули в КИО.

Дополнительного финансирования тоже не потребуется.

КИО появился в 2015 году после слияния КУГИ и КЗР (комитета по земельным ресурсам). При этом были упразднены районные агентства по работе с заявителями. Летом 2019 года КИО отказался от единого окна и вместо него открыл четыре территориальных офиса.