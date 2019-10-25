Галерею с уличными картинами на Радищева уничтожили. Возвращать искусство художник пока не собирается

Самодельная картинная галерея исчезла из переулка Радищева в Петербурге 25 октября. Об этом «Фонтанке» рассказал её автор художник Олег Лукьянов.

Сегодня в переулке Радищева появились женщины с малярными принадлежностями. Они закрасили размещённые на стене репродукции.

По словам Лукьянова, невзлюбить его творчество могли в расположенном по соседству ресторане «Шенген», представитель которого якобы наведался в Жилкомсервис и потребовал навести чистоту.

«Это было, как мне сказали, в скандальной форме, с угрозами Жилкомсервису. Поэтому они пошли, буквально за 10 – 15 минут всё это замазали, чтобы не иметь проблем с директором этой точки», — заявил художник.





Управляющая ресторана «Шенген» Наталья в разговоре с «Фонтанкой» отметила, что в переулке Радищева «начали уже рисовать все кто попало», сам «Лукьянов не следит за этим переулком» и не ухаживает за стеной, которая якобы является частной собственностью. «Никакой жалобы мы не подавали. Подают её жильцы пятого и седьмого домов», — отметила она.

В администрации Центрального района подтвердили, что жалоб от ресторана не поступало, недовольство зафиксировано только от местных жителей. Однако в ЖКС заявили, что их работники закрашиванием галереи в переулке Радищева не занимались.

Ранее коммунальщики уже покушались на работы Лукьянова, но художник очищал поверхность картин от казённой краски. На этот раз стена оказалась закрашена наглухо, автор галереи намерен отложить уличное творчество до принятия закона о граффити.