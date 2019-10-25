Ремонт дорог и работы на коммуникациях «накопают» водителям ограничений в конце октября

В ближайшую неделю в Петербурге вступают в силу новые ограничения движения. В том числе на время перекроют участок Лесного проспекта. Об этом 25 октября предупреждает Государственная административно-техническая инспекция.

С 26 по 27 октября будет ограничено движение по Заставской улице на участке от Цветочной улицы до железнодорожного переезда, а 27-го также ограничат Цветочную от дома 28 по улице Коли Томчака до Заставской улицы. ПАО «Ленэнерго» будет прокладывать там электрокабель.

С 26 октября по 21 ноября будет ограничено движение по 1-му Муринскому проспекту от Лесного проспекта до Большого Сампсониевского проспекта. А с 28 октября по 6 ноября на Лесном проспекте закроют движение в направлении от Земледельческой улицы к 1-му Муринскому. ОАО «РЖД» разместит там временное ограждение для косметического ремонта фасадов и нижних внутренних поверхностей пролетов железнодорожного путепровода.

В связи с работами ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по прокладке водопровода с 26 по 31 октября ограничат движение на перекрестке Ленинского проспекта и проспекта Кузнецова. Одновременно будет перекрыт сквозной проезд по проспекту Кузнецова.





Также для прокладки водопровода с 26 октября по 4 ноября перекроют движение транспорта по Социалистической улице на участке от улицы Марата до Боровой улицы. Объезд предполагается по улице Марата, Боровой улице, Звенигородской улице и улице Константина Заслонова.

Для работ ООО «ПетербургГаз» по прокладке газопровода с 28 октября по 10 ноября ограничат, а с 11 по 17 ноября закроют движение по улице Всеволода Вишневского от набережной реки Карповки до Чкаловского проспекта. Объехать можно будет по набережной Карповки и Чкаловскому проспекту.

С 28 по 31 октября из-за ремонта оборудования газопровода будет ограничено движение по боковому проезду улицы Карпинского у дома 93 по Северному проспекту.

На улице Чекистов движение ограничит ремонт дорожного покрытия, который выполнит ЗАО «АБЗ-Дорстрой». С 29 октября по 17 ноября там перекроют направление от улицы Пограничника Гарькавого к улице Пионерстроя. А со 2 по 4 ноября и с 9 по 10 ноября закроют движение на участке от улицы Тамбасова до Авангардной улицы, без перекрестка с улицей Партизана Германа.

Из-за прокладки водопровода с 29 октября 2019 года до 21 января 2020 года ограничивается движение по Боткинской улице на участке от улицы Академика Лебедева до Большого Сампсониевского проспекта. Также с 29 октября по 12 декабря ограничения введут на перекрёстке Большого Сампсониевского проспекта и Боткинской улицы.

С 29 октября по 11 ноября в связи с прокладкой электрокабеля будет закрыто движение транспорта по Гдовской улице от улицы Красного Курсанта до Пионерской улицы.

Помимо этого, ООО «СК «Орион плюс» продолжает ремонтировать проспект Энгельса, в связи с чем ограничение движения на участке от проспекта Тореза до улицы Рашетова, а также от Енотаевской улицы до Светлановской площади продлится до 7 ноября.





А ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой» продолжает приводить в порядок дорожное покрытие Шлиссельбургского проспекта, из-за чего до 10 ноября ограничено движение на участке от проспекта Обуховской Обороны до улицы Дмитрия Устинова.