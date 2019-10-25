Dura lex, sed lex. Полиция оштрафовала Михаила Боярского за мушкетерскую парковку на Невском

Эксцентричная парковка в центре Петербурга обошлась народному артисту Михаилу Боярскому в восемь тысяч рублей. Знаменитого водителя оштрафовали ещё две недели назад, но стражи дорожного порядка хранили молчание. Даже в полученном ответе Боярский, которого узнает каждый хоть в шляпе, хоть без, обозначен как «лицо».

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти 25 октября, после опубликованного в сети фото, где запечатлены припаркованный на встречной полосе Невского проспекта «Мерседес» и рядом его владелец Михаил Боярский, сотрудники полиции провели административное расследование, по результатам которого было установлено «лицо, допустившее нарушение».

«Данное лицо 10 октября было привлечено к административной ответственности. В отношении водителя было составлено два административных протокола и выписаны штрафы в размере пяти и трёх тысяч рублей», — говорится в ответе ГУ МВД по городу и Ленобласти, полученном на запрос «Фонтанки».

Фото с «Мерседесом» Боярского на Невском проспекте появилось в Сети 1 октября. Артист прокомментировал нарушения ПДД лаконично: «Мне насрать на вас». Позже петербуржцы стали чаще замечать автомобиль со знакомыми номерами, владелец которого паркуется, отважно игнорируя правила. Несмотря на то что Госавтоинспекция быстро заявила о проверке, журналистам не раскрывали её результаты две недели и предложили написать запрос на имя начальника петербургского главка Романа Плугина.



