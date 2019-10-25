Король Норвегии поблагодарил Красную армию за освобождение страны

Норвежский король Харальд V поблагодарил советских бойцов за освобождение северной части королевства в годы Второй мировой войны.

«Нашим гостям [из России] я хочу повторить то, что сказано на мемориале павших советских солдат на кладбища Вестре в Осло: «Норвегия говорит спасибо», – цитирует 25 октября заявление короля издание Dagen.

Харальд V, выступая во время мероприятий в честь 75-летния освобождения Финнмарка, напомнил, что во время нацистской оккупации две трети населения региона были вынуждены переехать, а другие жили в «ужасных условиях». Он указал, что последняя битва за освобождение севера страны стоила жизни более чем шести тысячам солдат из СССР.





«Мы знаем, какие потери и жертвы для этого требовались <...> многие солдаты, участвовавшие на советской стороне, также являются нашими героями», – уточнил король.

Присутствовавший на мероприятиях министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал день освобождения севера Норвегии «особым» как для России, так и для соседей. Глава российского МИД поблагодарил норвежцев за сохранение памятников советским воинам.