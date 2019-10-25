"Гуд бай, Тэрада". Суд выдворил американца, задержанного в Пулково. Ждать рейса в США он будет в Красном Селе

Гражданина США, подозреваемого в наркоторговле, принудительно отправят за океан. Его выдворение, в свою очередь, даёт надежду на возвращение домой из американской тюрьмы его бывшей супруги, петербурженки Оксаны Вовк.

Как стало известно 47news, Московский районный суд Петербурга днём 25 октября принял решение о принудительном выдворении за пределы Российской Федерации 50-летнего гражданина США Алета Тэрады. Сутками ранее иностранца задержали сотрудники Интерпола Петербурга в аэропорту Пулково.

Американец признан виновным в нарушении иностранным гражданином правил въезда в Россию и при этом въезда в город федерального значения. Помимо выдворения, ему назначили штраф в размере 5 тысяч рублей, что в переводе на сегодняшний курс Центробанка составляет чуть больше 78 долларов.

Дожидаться вылета за океан Тэрада будет в центре временного содержания иностранных граждан в Красном Селе.





Как рассказывал 47news в материале «Интерпол Петербурга коллегам из США: меняем вашего Тэраду на нашу Оксану», задержание Тэрады связано с началом комбинации по вызволению из тюрьмы США петербурженки Оксаны Вовк. Она приходится экс-супругой американцу и в настоящее время находится в тюрьме в городе Александрии под Вашингтоном. В заключение Вовк попала транзитом через Финляндию. Сам Алета Тэрада, у которого более двух десятков прозвищ и имён, в США фигурирует в деле о перевозке и сбыте наркотиков в крупном размере.

Россия не могла выдать его Штатам, так как между странами отсутствует соответствующий договор. Чтобы обойти эту юридическую лакуну, Интерпол Петербурга по негласной договорённости с американскими коллегами реализовал оперативную комбинацию – власти США аннулировали паспорт Тэрады и он автоматически стал в России нелегалом, следовательно, подлежал выдворению.