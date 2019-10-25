Грузовик со сжатым кислородом опрокинулся в Москве. Водителей отправили по встречке

На юго-востоке Москвы днем 25 октября опрокинулась автоцистерна, перевозившая сжатый кислород. На месте работают экстренные службы, а движение в районе места ДТП ограничили.

Как сообщает Агентство городских новостей «Москва», ДТП произошло на Волгоградском проспекте, в районе дома 103, корпус 1, в сторону центра столицы. Опрокинувшийся грузовик MAN перевозил сжатый кислород в емкости объемом 8 кубометров. В результате аварии никто не пострадал.

На место ДТП выслали аварийный автомобиль для перекачки кислорода, работают оперативные службы. Движение по проспекту в районе места аварии ограничили: транспорт в сторону центра города пустили по встречной полосе, а движение в направлении области ограничили до двух полос.



