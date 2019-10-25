Немолодой житель Нижнекамска уколол шприцем с наркотиком случайную прохожую. Теперь снова сядет

В отношении жителя Нижнекамска, который уколол случайную прохожую шприцем с наркотическим веществом, возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте МВД России по Татарстану.

23 октября в полицию обратилась 32-летняя местная жительница, которая рассказала, что вечером прогуливалась с дочерью в парке. "По дороге домой к ней сзади подошел молодой человек, завел разговор и проследовал за ними. Подойдя к дому потерпевшей, мужчина одной рукой обнял женщину, а другой – ввел ей инъекцию в ногу. После того как нижнекамка стала кричать, подозреваемый убежал. Согласно акту медицинского освидетельствования на состояние опьянения у потерпевшей обнаружены клинические признаки употребления наркотического средства ", – описывают события правоохранители Татарстана.

Мужчину задержали, им оказался 39-летний местный житель, который был ранее судим. Причину своего поступка мужчина объяснить не смог. МВД возбудило уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 230 УК («Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).



