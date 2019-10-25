Удиравший от 15 экипажей ДПС водитель признался, что купил права за 80 тысяч рублей

Погоня, которую наблюдали ночью 24 октября в центре Петербурга и которая завершилась стрельбой на Мурманке, началась еще на КАД. Чересчур резвый водитель «Фольксвагена» позже рассказал, что права он купил, причем за весьма приличную сумму.

Белый Volkswagen Polo, который преследовали сотрудники ГИБДД, заметили на набережной Фонтанки около половины пятого утра 24 октября. Однако началась эта погоня, как уточняет «Дорожный инспектор», около 4 утра на кольцевой автодороге. Водитель «Поло» не остановился на требование инспекторов ДПС, вместо этого лишь прибавив скорость.

Инспекторы ОБ ДПС № 3 ГИБДД начали преследование и гоняли «Фольксваген» аж до Дачного проспекта. Затем погоня переместилась в Центральный район, где примерно в 4:25 процессию заметили сотрудники районного ОГИБДД и присоединились. Тогда нарушитель «решил прорываться обратно на КАД» – кратчайшим путем, то есть через Невский район, но там его уже ждали.





Около 4:50 лихача наконец остановили на 19-м километре трассы «Кола». Для этого полицейским пришлось стрелять. За рулем оказался 24-летний гражданин Узбекистана. Его водительское удостоверение вызвало у инспекторов сомнения в подлинности. Водитель признался, что купил его за 80 тысяч рублей, пишет «Дорожный инспектор». Сейчас документ находится на экспертизе, сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД.

В отношении задержанного было составлено 12 административных протоколов, в том числе за «встречку» и проезд на красный. Также, по информации группы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов»).