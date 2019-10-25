«Нафтогаз» заявил, что добился ареста 100% дочки «Газпрома»

«Нафтогаз Украины» заявил, что в Окружном суде Амстердама добился ареста 100% дочерней компании ОАО «Газпром» – South Stream Transport BV.

В заявлении от 25 октября говорится, что «Нафтогаз» продолжает принимать меры для обеспечения выплаты «Газпромом» долга в сумме 2,56 млрд долларов с процентами, который российская компания должна выплатить по результатам решения Стокгольмского арбитража.

«На сегодня «Газпром» отказывается выплачивать этот долг и уже принял меры с целью предотвратить принудительное исполнение арбитражного решения, в том числе – передачи активов, таких, как акции SouthStream Transport BV, во владение других субъектов хозяйствования, – отмечают в «Нафтогазе». – Именно поэтому «Нафтогаз» инициировал отдельный судебный процесс в Окружном суде Амстердама, где доказывал неправомерность действий Газпрома по перемещению акций South Stream Transport BV своей дочерней компании. Теперь акции South Stream Transport BV арестованы».

В июле «Фонтанка» писала, что Лондонский суд принял решение заморозить 145 миллионов долларов дивидендов от проекта Nord Stream по иску «Нафтогаза».

Напомним, 28 февраля российскую компанию обязали выплатить 4,63 миллиарда долларов за невыполнение транзитного договора по поставке газа. Несмотря на то что за НАК «Нафтогаз Украина» оставался долг перед газовым концерном, «Газпром» остался должен 2,56 миллиарда долларов. Российская компания подала апелляцию на решение Стокгольмского арбитража.



