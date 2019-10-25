На Пионерстроя гости освежевали декоративного кролика в ванне и приготовили хозяину на ужин. Видео изучила прокуратура, возбуждено уголовное дело

Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбуждено после домашних посиделок в Красносельском районе Петербурга. Гости сами нашли ужин, приготовив декоративного кролика хозяина. Кровавую расправу засняли на видео и выложили в Сеть.

Рассказ о кулинарных извращениях в квартире на улице Пионерстроя опубликовали в социальных сетях 22 октября. Пост рассказывал о «вписке» двух приятелей у знакомого. Гости якобы подзарядились алкоголем, а затем приготовили себе закуску из декоративного кролика, который содержался в клетке хозяина квартиры. Умертвили питомца в ванне, кровавый процесс выложили в Сеть. Одним из участников действа оказался несовершеннолетний.

Как сообщили в прокуратуре Петербурга 25 октября, в отношении взрослых кулинаров возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными с применением садистских методов и с публичной демонстрацией в сети «Интернет» (п.п. «в, г» ч. 2 ст. 245 УК РФ).

Материалы проверки направлены в полицию для решения вопроса о возбуждении уголовного дела за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления средней тяжести (ч. 1 ст. 150 УК РФ). «В связи с участием в совершении преступления несовершеннолетнего, состоявшего на учете субъектов системы профилактики, прокуратурой района проводится соответствующая проверка», — добавили в ведомстве.



