Ночной патруль спас из горевшей квартиры на Маршала Жукова женщину. До приезда пожарных гвардейцы вывели из дома больше 40 человек

Сотрудники Росгвардии спасли петербурженку из горящей квартиры и разбудили жильцов дома на проспекте Маршала Жукова. Благодаря бдительности патруля удалось избежать большого количества жертв ночного пожара.

Фото: Пресс-служба ФГКУ "УВО ВНГ РФ по г. СПб и ЛО"

Как рассказали в управлении вневедомственной охраны, горящий балкон и дым из окна наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны заметил около двух ночи 25 октября, когда патрулировал территорию. Полыхало на четвертом этаже дома №72 по проспекту Маршала Жукова. Также сотрудники услышали крики о помощи. Сообщив о происшествии оперативным службам, росгвардейцы решили, не дожидаясь, спасать людей. Сержант полиции Магомед Закарьяев и младший сержант Андрей Бойцев побежали в парадную, а их коллега, младший сержант полиции Евгения Захарова, начала будить жителей с улицы: включила сирену и в громкоговоритель сообщила о необходимости покинуть дом из-за пожара.

«Добежав до четвертого этажа, я увидел, что дверь была приоткрыта, – рассказал о том, что происходило дальше, Магомед Закарьяев. – Открыв ее, я увидел женщину в дальней комнате, которая уже задыхалась, просила помощи. Я вывел ее, передал водителю. Потом побежал обратно наверх, начал всех жильцов будить, чтобы эвакуировать срочно. Было сильное задымление… На пятом этаже было сильное возгорание — туда было не пробраться».





Смотреть в новом окне Пресс-служба ФГКУ "УВО ВНГ РФ по г. СПб и ЛО"

Всего на улицу сотрудники Росгвардии вывели более сорока человек. Маму с двумя маленькими детьми посадили в служебную машину, чтобы те не замерзли.

«Вскоре после завершения эвакуации жильцов на место прибыл пожарный расчет, который приступил к локализации пожара», – отметили в пресс-службе. После этого гвардейцы опять отправились патрулировать улицы.

По информации «Фонтанки», пострадавшую 71-летнюю женщину все-таки пришлось госпитализировать: она не только надышалась угарным газом, но и получила ожоги. В этой же трехкомнатной коммунальной квартире, в полностью выгоревшей комнате, погибла предположительно ее соседка.

В ГУ МЧС по городу добавили, что огнем были охвачены коридор, комната, кухня и балкон на общей площади 25 кв. м. С возгоранием справились в 02.24.