Не жалеет ни о чем. СМИ рассказали о показаниях убившего 8 человек в Забайкалье солдата

Отслуживший всего несколько месяцев в поселке Горный 20-летний солдат-срочник дал первые показания после того, как открыл стрельбу по сослуживцам.

«В Горном Читинской области 20-летний военнослужащий намеренно расстрелял насмерть восьмерых солдат, а двух ранил. На допросе он сознался, что не жалеет о произошедшем», – сообщает 25 октября издание news-r.ru со ссылкой на информацию из Telegram-каналов.

По предварительным данным, подозреваемым оказался военнослужащий по фамилии Шамсутдинов. Во время караула он выстрелил в капитана Евсеева, а затем начал стрелять по лежавшим на полу сослуживцам.

Минобороны ранее отметило, что причиной ЧП мог стать нервный срыв, который не был связан со службой в ВО. В Telegram-каналах распространяется также версия о неуставных отношениях, однако подтверждения этой информации нет.





Ресурс Baza узнал, что солдат прослужил в Горном всего 4 месяца. Своим жертвам при стрельбе он целился именно в голову, а раненых добивал контрольными выстрелами. По информации «Чита.Ру», нападавшего задержали при попытке скрыться.

Военная прокуратура, как сообщает ТАСС, уже начала проверку. В Горный выехала специальная комиссия Минобороны во главе с замминистра генерал-полковником Андреем Картаполовым.