Президент Сербии: Хотим С-400, но не можем себе это позволить

Президент Сербии Александар Вучич прямодушно объяснил, почему его страна купит у России только ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С" для ПВО страны, а зенитно-ракетные системы С-400 для неё останутся недосягаемыми. Все решают финансы.

Слова главы государства приводит Министерство обороны Сербии, которое рассказывает о поездке Вучича на военный аэродром Батайница под Белградом, где проходят учения "Славянский щит". Там размещены российские С-400 и "Панцирь", которые впервые в истории вывезли в другое государство на военные учения.

"Когда люди спрашивают, чего бы мы хотели – мы бы хотели сейчас позволить себе иметь С-400. Но только если нам россияне его оставят, иначе не можем себе позволить С-400. Это системы, которые гарантируют безопасность для вашего народа и вашей страны, для будущих поколений, и если сможем себе однажды это позволить, сделаем это", – отметил сербский лидер, слова которого приведены в сообщении Минобороны страны.

"Если бы у нас было два дивизиона С-400, никто бы никогда не набросился на Сербию и даже не подумал бы о том, чтобы завоевать Сербию", – добавил он.

Напомним, что в 1999 году по Белграду – столице Сербии – неоднократно наносились ракетные и бомбовые удары странами НАТО. 27 марта, на четвертый день операции НАТО «Милосердный ангел» в Югославии, ПВО Сербии сделали Пентагону «подарок»: сбили из советского ЗРК «Нева» самый засекреченный самолет корпорации «Локхид». F117 A «Стелс», стоимостью в $50 млн, который называли самым неуязвимым самолетом в мире, попал в прицел зенитчиков Югославской народной армии и был уничтожен с одного попадания. Американцы были в шоке, президент США Билл Клинтон попытался скрыть от своих сограждан эту историю.



