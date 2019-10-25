Вылетевший в пешеходов на Обводном водитель не хочет говорить, куда спешил на красный свет

В Петербурге следствие просит заключить под стражу 33-летнего Сухбатулло Киргизбаева, обвиненного в тяжелом ДТП с участием пешеходов. Он не спешит признавать вину. Судья Татьяна Жданова сыграла с ним в одну партию, закрыв процесс от общественности.

Киргизбаева днем 25 октября доставили в Ленинский районный суд, передает корреспондент «Фонтанки». Обвиняемый – невысокий худощавый мужчина в спортивных штанах и черной куртке. В зал он заходил, пряча лицо капюшоном.

Фигуранту требуется переводчик. Они общаются на киргизском. «Я гражданин Киргизии, но по национальности я узбек», – пояснил обвиняемый.





По словам Киргизбаева, он отец четверых детей.

«Назовите годы рождения», – попросила судья Татьяна Жданова.

«Всех не помню. Им 14 лет, 12 лет, 10 лет, 6 лет», – растерялся Киргизбаев.

На вопрос о месте работы он ответил: «Груз таскаю. Водитель я грузовика. Неофициально работаю». Название организации Киргизбаев вспомнить затруднился.

Судья также спросила: «Вы знаете, что в отношении вас возбуждено уголовное дело в городе Данилове Ярославской области по мелкой взятке?»

Киргизбаев ответил, что знает со вчерашнего дня.

«Мне следователь сказал. До этого не слышал. Гаишник меня поймал, в отделение повез. Достал мои документы, а в обложке лежали деньги», – по-своему он объяснил природу уголовного дела. О том, что находится в федеральном розыске, водитель тоже не знал. В Петербурге обвиняемый находится по временной регистрации до 10 ноября 2019 года. В ДТП он тоже получил травмы и состоял в списке пострадавших, о которых сообщала ГИБДД. По данным «Фонтанки», его задержали на следующий день после аварии в горбольнице № 15 на Авангардной улице.





«Он сильно приложился о руль», – уточнил характер повреждений его адвокат Николай Сидоров.

Днем 25 октября Киргизбаеву предъявили обвинение. При допросе он отказался от дачи показаний.

Следователь ГУ МВД Петербурга и области Зайцева попросила закрыть заседания, сославшись на тайну следствия. Тщетно выискивая в 241-й статье Уголовно-процессуального кодекса такое основание для закрытия, работающая заместителем председателя Ленинского райсуда по уголовным делам Татьяна Жданова решила тем не менее поспособствовать тому, чтобы обстоятельства резонансной аварии были спрятаны от общественности.

Жданова наводящими вопросами выманила из следователя сумбурную фразу о потерпевших, о которых надо бы побеспокоиться, и закрыла судебный процесс целиком. Мотивированного объяснения, каким образом и в какой части открытое заседание угрожает безопасности потерпевших, ни от следователя, ни от судьи не последовало. Слушателей вывели из зала.

По версии следствия, 23 октября 2019 года в 11 часов 42 минуты Киргизбаев при движении по Обводному каналу на «Фольксвагене Поло» проявил преступное легкомыслие, выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «Рено» 38-летней Надежды Ильиной. Машины вынесло на пешеходный переход и тротуар, смяв шестерых человек. Самые тяжелые травмы получила Ильина. Несколько часов она провела в коме, к настоящему времени пришла в сознание.