Победитель конкурса «Лидеры России», который спас школьника на Эльбрусе, стал заместителем министра энергетики. Помог Медведев

Победитель конкурса «Лидеры России» 2018 – 2019 годов Евгений Грабчак распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева назначен на должность заместителя министра энергетики РФ, сообщает АНО «Россия — страна возможностей» 25 октября.

Назначение не было внезапным: в Министерстве энергетики он работает более 6 лет. В 2013 году занял должность заместителя директора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике, а с 2014 года являлся директором этого департамента, вошел в состав коллегии Минэнерго России".

В марте 2019 года Грабчак вместе с другими участниками конкурса «Лидеры России» принял участие во встрече с президентом Владимиром Путиным. А в сентябре 2019 года вместе с другими победителями конкурса совершил восхождение на высочайшую гору Европы – Эльбрус. Во время покорения вершины команда клуба лидеров России «Эльбрус» спасла жизнь 17-летнему школьнику из Вологодской области, которой потерял сознание и около суток находился возле пика горы. В этом спасении Евгений принял непосредственное участие.

За два года конкурса «Лидеры России» назначения на высокие должности получили 150 человек. Четверо победителей первого сезона конкурса 2017 – 2018 годов заняли позиции заместителей федеральных министров.



