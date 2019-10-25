Чиновники потребовали с «Метростроя» 25 млн рублей за Фрунзенский радиус. Официально пишут: 3 станции не были готовы и к середине октября
Петербургская Дирекция транспортного строительства выставила компании «Метрострой» официальную претензию на 25 млн рублей за несвоевременно оконченные работы на станциях метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». Пикантная деталь – из документа следует, что и к середине октября станции оставались недоделанными. Претензия размещена на сайте госзакупок.
В тексте документа, который датируется 23 октября, сообщается: «Допущена просрочка исполнения обязательств, а именно – по состоянию на 16.10.2019 сорван срок окончания работ по контракту, предусмотренный графиком производства работ». Сумма, на которую «Метрострой» как будто бы не доделал станции метро «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары», – 3,7 млрд рублей.
«Данная претензия выставлена за срыв промежуточных сроков отдельных видов работ внутри контракта. Она не связана с исполнением основного контракта», – сообщили в комитете. В «Метрострое» отказались прокомментировать ситуацию. Собеседники «Фонтанки» из числа знакомых с ситуацией разошлись в оценке событий: одни говорят, будто бы компания затянула с предоставлением исполнительной документации, а Смольный по закону обязан выставить претензию. Другие сообщают о том, что власти в том числе и таким образом могут попытаться постфактум уменьшить сметную стоимость строительства.
Напомним, что станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» 3 октября 2019 года торжественно открыл губернатор Петербурга Александр Беглов. Несмотря на однозначные заявления властей о полной готовности станций, через пару часов после церемонии на «Дунайской» случилась мощная протечка.
Справка:
История строительства Фрунзенского радиуса началась в 2014 году – именно тогда городские власти и компания «Метрострой» заключили контракт на продолжение фиолетовой ветки метро. Стоимость соглашения составила 26 млрд рублей, при этом «Метрострой» неоднократно заявлял о необходимости повышения цены контракта.
Первоначально открытие станций было запланировано на конец 2017 года, однако исполнить задумку не удалось. После этого за контрольную точку был взят чемпионат мира по футболу - 2018, а к стоимости контракта прибавили 3 млрд рублей. Футбольный праздник прошел, а дедлайн сдвинулся на декабрь 2018 года. Стоимость контракта тем временем выросла до 33,9 млрд рублей. С течением времени отношения между компанией «Метрострой» и городскими властями последовательно ухудшались.
После того, как в декабре 2018 года станции не удалось открыть, в январе 2019-го Смольный принял решение расторгнуть с «Метростроем» все соглашения. Однако уже через 10 дней власти передумали, увеличили размер аванса, а также установили новый срок – 1 сентября 2019 года. В конце августа Смольный сообщил, что станции откроются 5 сентября, но в день «икс» передумал, сославшись на безопасность.