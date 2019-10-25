Экс-ректора аграрного отпустили из СИЗО. Камера плохо влияет на здоровье

Теперь уже бывший ректор Петербургского аграрного университета Виктор Ефимов покинет следственный изолятор. Обвиняемого в растрате топ-менеджера отпустили под домашний арест.

Об изменении меры пресечения 25 октября сообщает объединенная пресс-служба судов города. Пушкинский райсуд принял решение после представления медицинского заключения. В документе говорится, что Ефимов по состоянию здоровья не может содержаться под стражей. Мера выбрана сроком до 8 января.

Напомним, следствие считает: руководитель аграрного вуза в 2011 году инициировал заключение госконтракта с «Северо-Западным агентством развития и привлечения инвестиций». Предметом договора были научно-исследовательские работы стоимостью 36 млн рублей. Ректор понимал, что никаких работ не будет — перечисленные деньги достались ему, говорится в материалах уголовного дела.



