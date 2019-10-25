Оператор сотовой связи простит долги орлицы за иранский роуминг. Сибирские орнитологи спасены

Мобильный оператор «Мегафон» заявил, что закроет долги орлицы Мины, которая вместе с датчиком слежения улетела в Иран и уже из роуминга начала бомбардировать сибирских орнитологов сотнями дорогих СМС.

25 октября в компании сообщили ТАСС, что не только закроют долг птицы, но и, понимая специфику работы Центра реабилитации диких животных, разработают для него специальный тариф: он будет учитывать особенности миграции птиц и, вероятно, их заграничных турне.

Напомним, что история орлицы стала известна после крика о помощи в Сети от ученых, которые наблюдают за птицами в Новосибирске. Они не ожидали, что их подопечная улетит в сторону иранской помойки, откуда каждое сообщение стоит 49 рублей.



