Петербург до 2025 года расселит 297 тысяч человек из аварийного жилья. Если справится досрочно, может получить поощрение от Москвы

В рамках программы расселения ветхого и аварийного жилья до конца 2024 года в Петербурге планируется расселить 297 тысяч горожан. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов в ходе совещания по вопросам реализации нацпроектов с участием вице-премьера РФ Виталия Мутко, которое прошло 25 октября в Смольном. Если город справится раньше, может получить "поощрение" от федерального центра.

"Показатель, установленный федеральным проектом для Санкт-Петербурга, выполнен с опережением. Более того, реализацию мероприятий по данному проекту планируется завершить в 2021 году", – доложил в ходе встречи глава жилищного комитета Виктор Борщев.

"То есть если они выполняют программу, как и говорили, до 2021 года, мы можем их поощрить с точки зрения дальнейшего расселения", – заключил Мутко.



