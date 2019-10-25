На КАД до начала ноября закроют две полосы между Мурманским и Шафировским

Дорожники устранят колейность на участке кольцевой автодороги Петербурга между развязками с Мурманским шоссе и Шафировским проспектом. На неделю с небольшим там сузят внешнее кольцо.

Как сообщает 25 октября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 26 октября по 4 ноября на участках внешнего кольца КАД с 91-го по 92-й и с 98-го по 103-й километр будут перекрыты для движения третья и четвёртая полосы. На первой и второй полосах на это время ограничат скорость до 50 км/ч.

Работы выполнит ООО СПК «Зелёный город». Ремонт будет вестись круглосуточно, в три смены. Сроки могут быть скорректированы с учетом погоды, добавляют в дорожном управлении.

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