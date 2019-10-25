Иорданские футболистки остановили матч, чтобы помочь сопернице надеть упавший во время игры хиджаб

Исключительное проявление принципов фейр-плей произошло в матче женского футбольного чемпионата Федерации Западной Азии между «Арабским православным клубом» и иорданским «Шабаб аль-Ордон». Во время игры у мусульманской футболистки слетел с головы хиджаб.

Девушка сразу упала на колени и попыталась спрятать волосы, открывшиеся публике, руками. Соперницы помогли ей в этом, окружив плотным кольцом и спрятав от посторонних глаз и телекамер. На то, чтобы поправить хиджаб, понадобилось около 30 секунд, после чего матч продолжился.

Поступок футболисток оценили и в соцсетях.

Ношение хиджаба в Иордании не является строго обязательным, но в стране есть верующие семьи, придерживающиеся ортодоксальных традиций. Если бы волосы девушки увидели мужчины, это стало бы серьезным ударом по ее религиозным чувствам.





«Бог создал человеческий вид, чтобы те уважали друг друга: поздравляю, девушки, вы лучшие», – говорится в одном из самых популярных комментариев к видео.

Ранее матч отборочного этапа чемпионата мира 2022 года Иран – Камбоджа стал первым с момента образования Исламской Республики Иран, на который официально разрешили прийти исламским женщинам. Игру посетили около 3,5 тыс. болельщиц.