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25.10.2019 15:57
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ТОП-5 объектов у метро, где можно купить квартиру с первым взносом 500 000 рублей

«Петербургская Недвижимость» представляет пять жилых комплексов Setl Group, расположенных в шаговой доступности от метро. Приобрести квартиру в любом из них можно в ипотеку с первым взносом от 500 тысяч рублей.

ТОП-5 объектов у метро, где можно купить квартиру с первым взносом 500 000 рублей

Артлайн/«Петербургская Недвижимость»

ЖК «ArtLine в Приморском»  

Метро «Старая Деревня» – 5 минут ходьбы.

Ультрасовременный жилой комплекс возводится на Торфяной дороге в Приморском районе. Рядом торговые центры, гипермаркеты и зеленый парк ЦПКиО им. Кирова. Для жильцов будет создано общественное арт-пространство, где разместится веревочный городок, а также игровые и спортивные площадки, инсталляции современного искусства.

Квартиры от 3,65 млн рублей

Плановый срок сдачи – IV кв. 2020

ЖК «Стрижи в Невском»
ЖК «Стрижи в Невском»

ЖК «Стрижи в Невском»

Метро «Ломоносовская» – 10 минут ходьбы.

Жилой комплекс высокого комфорт-класса «Стрижи» расположится на улице Бабушкина. Напротив – парк отдыха им. Бабушкина, а за 7 минут можно прогуляться до живописной набережной Невы. Благодаря ступенчатой архитектуре домов из окон большинства квартир открываются великолепные виды на Неву, парк и панораму города. Еще одна особенность комплекса – «парящие» дворы. Они расположены на стилобате и соединяются между собой «воздушными» мостами.

Квартиры от 3,1 млн рублей

Плановый срок сдачи – II кв. 2021

ЖК «Панорама парк Сосновка»
ЖК «Панорама парк Сосновка»

ЖК «Панорама парк Сосновка»

Метро «Удельная» – 15-20 минут ходьбы.

«Панорама парк» находится в престижной части Выборгского района, между двумя крупными парками Петербурга – Сосновкой и Удельным. Через территорию жилого комплекса будет проложен экомаршрут, который соединит между собой оба парка. Также здесь появятся игровые площадки с развивающими элементами, детский клуб и арт-сквер с инсталляцией.

Квартиры от 3,45 млн рублей

Плановый срок сдачи – I кв. 2022

ЖК «Статус у парка Победы»
ЖК «Статус у парка Победы»

ЖК «Статус у парка Победы»

Метро «Парк Победы» – 15 минут ходьбы.

Комплекс строится в исторической части Московского района, на Кузнецовской улице. В 5 минутах ходьбы расположен знаменитый парк Победы. Дом отличается богатым инфраструктурным окружением и хорошей транспортной доступностью. На территории комплекса будут построены детский сад и стадион.

Квартиры от 4,3 млн рублей

Плановый срок сдачи – II кв. 2021

ЖК «Философия на Московской»
ЖК «Философия на Московской»

ЖК «Философия на Московской»

Метро «Московская» – 15 минут ходьбы.

Жилой комплекс высокого комфорт класса возводится на 1-м Предпортовом проезде, недалеко от площади Победы и Пулковского парка. Проект состоит из трех 12-этажных домов, объединенных архитектурой с элементами стиля «лофт». Близость развязок КАД и ЗСД обеспечивают хорошую транспортную доступность. Рядом множество торговых центров и гипермаркетов, а также школы и детские сады в пешей доступности. Кроме того, на территории жилого комплекса будет свой детский сад.

Квартиры от 3,5 млн рублей

Плановый срок сдачи – II кв. 2020

«Петербургская Недвижимость» —  эксклюзивный брокер проектов Setl Group, а также предлагает покупателям квартиры от еще 40 надежных застройщиков. Благодаря сотрудничеству «Петербургской Недвижимости» с ведущими банками клиенты могут оформить ипотеку по специальным сниженным ставкам, а их заявки рассматриваются в первую очередь. Услуги по подбору жилого комплекса и планировки, оформлению ипотеки и юридическому сопровождению сделки бесплатны для покупателей. 

Предложения действительны с 01.09.2019 по 31.10.2019. Кредиты предоставляет ПАО ВТБ (ген. лиц. № 1000 от 08.07.2015).

При условии заключения договора участия в долевом строительстве по программе «Ипотека. Строящееся жильё». Процентная ставка в рублях на весь период кредитования составляет от 9 до 9,7% годовых в случае оформления комплексного страхования, а также предоставления полного пакета документов. Первоначальный платеж от 250 000 до 500 000 руб. Срок кредитования от 194 до 302 месяцев. Сумма кредита от 1 670 216 руб. до 3 600 150 руб. в зависимости от объекта и стоимости квартиры. Ежемесячный платеж от 19 521 до 31 957 руб. Погашение кредита – аннуитетными платежами. Комиссия за выдачу кредита отсутствует. Обеспечение по кредиту – ипотека в силу закона. Досрочное погашение без комиссий, штрафов, без ограничений по сумме, в любой день. Возможны дополнительные расходы: при аренде банковской сейфовой ячейки / при использовании безналичной формы расчета / при использовании аккредитива; расходы, связанные с государственной регистрацией договора участия в долевом строительстве, закладной; расходы на услуги нотариуса; страхование. Размер неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по возврату основного долга: 0,06% годовых от суммы просроченной задолженности по Кредиту за каждый день просрочки. С подробностями комплексного страхования, а также полным списком документов по кредитованию можно ознакомиться по тел. +7 812 33-55555. Количество квартир ограничено.

Справка о холдинге Setl Group 

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Artline в Приморском» (ЖК «Артлайн») – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Стрижи в Невском» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/strizhi

ЖК «Панорама парк Сосновка» – застройщик ООО "Специализированный застройщик "Созидание", проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Статус у Парка Победы» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/status-u-parka-pobedy

ЖК «Философия на Московской» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/filosofiya/declarations

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