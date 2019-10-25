«Северный город» подарил 400 кустарников Петербургу и 100 дубов – национальному парку «Угра»

фото предоставлено Группой RBI

«Преобразовывать среду, чтобы мир стал гармоничнее и люди счастливее». Компания, которая берет на себя такую миссию, не может не заботиться об экологии окружающего мира. В октябре компания «Северный город» (входит в Группу RBI) организовала посадку 100 молодых дубов в национальном парке «Угра». Не забыли и про родной Петербург: здесь провели серию субботников с высадкой зеленых насаждений.

«Северный город» известен девелоперскими проектами, которые имеют высочайший класс энергоэффективности «А» и сертифицированы по экологическим стандартам, таким как GreenZoom. В октябре петербургский девелопер подтвердил репутацию «экологичного» застройщика, сделав зеленее не только три района Петербурга, но и особо охраняемую природную территорию в Центральной России.

C 29 сентября по 12 октября в жилых комплексах Группы RBI «Четыре горизонта» и «Дом на излучине Невы» (Красногвардейский район), Green City (Невский район) и Ultra City (Приморский район) прошла серия субботников. Растения для высадки предоставила компания «Алексеевская дубрава» (входит в Группу компаний «ЯДРО»). Жители домов в рамках серии субботников посадили более 400 кустарников. При этом любой желающий мог получить у специалистов советы по посадке и уходу за растениями.

В субботниках активно участвовали и взрослые, и дети: малыши и подростки не только сажали, но и готовили почву, поливали, мульчировали посадки. А жители «Дома у излучины Невы» инициировали пересадку погибающего клёна. При помощи специалистов по озеленению дерево перенесли на более просторную для него площадку.

В октябре «Северной город» также поддержал посадку 100 молодых дубов в Калужской области. Сотрудники компании по своей инициативе присоединились к всероссийской акции «Подари лес другу», которая уже 5 лет помогает восстанавливать погибшие и пострадавшие леса по всей России, – собрали и направили средства на высадку новых растений в национальном парке «Угра».

Четыре горизонта – застройщик ООО "ДЕНГЕН", проектная декларация на сайте http://www.sevgorod.ru/about/declarations/

Дом на излучине Невы – застройщик ООО "ДЕНГЕН", проектная декларация на сайте http://www.sevgorod.ru/about/declarations/

Ultra City – застройщик ЗАО «Северный город», проектная декларация на сайте http://www.sevgorod.ru/about/declarations/

Green City – застройщик ЗАО "Северный город", проектная декларация на сайте http://www.sevgorod.ru/about/declarations/