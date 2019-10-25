Происшествия
Восемь человек погибли в воинской части в Забайкальском крае. У стрелявшего по ним солдата мог случиться нервный срыв
Находившийся в карауле солдат открыл стрельбу по сослуживцам в забайкальском поселке Горный вечером 25 октября. Есть погибшие.
«В результате восемь военнослужащих погибли на месте, ещё двое получили ранения различной степени тяжести», – цитирует 25 октября заявление Минобороны RT.
Военнослужащий из ремонтно-технической базы находился в карауле в поселке Горный и открыл стрельбу по сослуживцам в 18:20 по местному времени. Стрелял он из табельного огнестрельного оружия. Его уже задержали.
«Действия военнослужащего могли произойти на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами», – уточнили в ведомстве.
Произошедшее ЧП подтвердила и глава Горного Татьяна Карнаух в комментарии «Чита.Ру».
На место отправлена специальная комиссия Минобороны.