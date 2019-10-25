СХТ покажет сказку «Зимы не будет!» - совместную работу актёров и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию

Социально-художественный театр покажет постановку по мотивам одноимённой пьесы Виктора Ольшанского «Зимы не будет!». Вырученные за билеты средства будут направлены на благотворительность.

«Зимы не будет!» – это сентиментальная и горькая история родства душ, человеческой и кошачьих в большом городе, где никому друг до друга дела нет. Бывшая деревенская жительница по имени Паша Большая переехала когда-то к сыну в город. Дальше, как бывает, не сошлись ни с ним, ни с невесткой, и вот уже тетя Паша живет не в квартире, а в овощной будке, и соседи у нее — не родственники, а бродячие коты, которых она прикормила и пригрела.

По словам создателей спектакля, эта история будет интересна и понятна как взрослым, так и детям.

Спектакль – совместное творческое высказывание актёров Театра СХТ и людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. В спектакле задействованы алко- и наркозависимые взрослые, успешно прошедшие реабилитацию и несколько лет находящиеся в ремиссии, а также подростки из социально неблагополучных семей, имеющие опыт жизни в приюте.

Спектакль пройдёт 27 октября на площадке театра ЦЕХЪ (Чкаловский пр., 12/20В).

Вырученные средства от показа спектакля организаторы перечислят детскому приюту «Жизнь» и приюту для бездомных животных «Брошенный ангел».