Банк России источает оптимизм. Годовая инфляция будет меньше, чем ожидалась

Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,0–4,5 до 3,2–3,7%, говорится в сообщении регулятора от 25 октября.

«Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,0–4,5 до 3,2–3,7%. При этом годовая инфляция сложится несколько ниже 3% в I квартале 2020 года, когда эффект повышения НДС выйдет из ее расчета», — отметил регулятов.

Согласно прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики в дальнейшем годовая инфляция останется вблизи 4%.





Как отметили в Банке России, замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Годовой темп прироста потребительских цен снизился с 4,3% в августе 2019 до 4% в сентябре. По оценкам на 21 октября, этот показатель составил около 3,8%. Помимо этого, по итогам сентября до 4% снизилась годовая базовая инфляция, которая в августе составляла 4,3%. Большинство показателей инфляции, которые отражают наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам ЦБ, находятся вблизи 4%.

«В сентябре — октябре дезинфляционные факторы оказали более существенное влияние на замедление темпов роста цен, чем оценивалось ранее. При этом проинфляционные риски со стороны внешних условий не реализовались. В части разовых факторов в условиях высокого урожая и расширения предложения на отдельных продовольственных рынках темпы роста цен на продовольствие с учетом сезонности оставались низкими. Произошедшее с начала года укрепление рубля, наряду с замедлением инфляции в странах — торговых партнерах, ограничивает рост цен на импортируемые товары», — пояснили в ЦБ РФ.

Инфляционные ожидания населения продолжили снижаться, при этом оставаясь на повышенном уровне, добавили в пресс-службе регулятора.

25 октября ЦБ понизил ключевую ставку на 0,5 п.п. — до 6,5% годовых, это минимальное значение с 2014 года.