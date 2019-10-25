Дерзкий пешеход выстроил трамваи в очередь на Кронверкском. Движение встало в сторону Васильевского острова

Прогулка в опасной близости от трамвайных путей закончилась для пешехода столкновением с «рогатым» транспортом в Петроградском районе Петербурга. Теперь выделенку занимают спасатели, плотности движению добавляют ДПС и скорая.

О комбинации из автомобилей экстренных служб и застрявшего на Кронверкском проспекте трамвая «Фонтанке» в начале четвёртого часа дня 25 октября сообщили читатели. По их словам, за опустевшим 6-м маршрутом в очередь встали ещё четыре трамвая, рядом с путями толпятся люди, но пострадавших не видно.

Как уточнили в «Горэлектротрансе», причиной сбоя в движении стал неосторожный пешеход, который шёл по выделенному для трамваев участку дороги.





«Шёл в междупутье. Трамвай зацепил его правым передним углом, под колёсами человек не оказался», – объясняют в пресс-службе. Очевидцы отмечают, что, похоже, обошлось без крови. Трамваи, следующие в сторону Васильевского острова, пока пустили в объезд Кронверкского.

В ГЭТ добавили, что трамвайные пути на Кронверкском проспекте настолько притягательны для пешеходов, что гуляющих по чужой дороге периодически отлавливают вместе с УГИБДД. Как напоминают на предприятии, линия выделена исключительно для трамваев, прогулки по ней небезопасны.